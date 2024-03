Russische Regierung erhöht Sozialrenten um 7,5 Prozent

Zum 1. April werden die Sozialrenten in Russland um 7,5 Prozent erhöht. Das kündigte die russische Regierung an. Von der indexierten Erhöhung profitieren auch behinderte Militärangehörige. Insgesamt wird die Entscheidung für mehr als vier Millionen Menschen gelten.

Quelle: Sputnik © Ria Nowosti

In Russland werden die Sozialrenten zum 1. April dieses Jahres um 7,5 Prozent angehoben. Dies teilte der Pressedienst der russischen Regierung wie folgt mit: "Die Höhe der Indexierung wird auf der Grundlage der Wachstumsrate des Existenzminimums der Rentner für das vergangene Jahr berechnet." Sozialrenten erhalten Russen, die keine ausreichende Dauer der Dienstzeit für den Bezug einer üblichen Versicherungsrente haben. Darüber hinaus haben auch Menschen mit Behinderungen und Personen, die den Ernährer verloren haben, Anspruch auf solche Zahlungen. Darüber hinaus werden zum 1. April die Renten für "bestimmte Kategorien von Bürgern" um 7,5 Prozent erhöht. Dazu gehören: Soldaten und Freiwillige, die aufgrund eines militärischen Traumas Behinderte wurden;

Teilnehmer am Großen Vaterländischen Krieg;

Bürger, die von strahlungsbedingten Schäden oder vom Menschen verursachte Katastrophen betroffen sind. Das Ministerkabinett gab an, dass der Beschluss insgesamt mehr als vier Millionen Menschen betreffe. Für die Erhöhung der Sozialrenten sind im Haushalt rund 37,5 Milliarden Rubel (circa 377,7 Millionen Euro) vorgesehen. Das Arbeitsministerium hatte bereits im Februar mitgeteilt, dass die Regierung die Sozialrenten ab Anfang April anheben werde. Im Jahr 2023 wurden die Sozialrenten aufgrund der Indexierung um 3,3 Prozent erhöht. Das Arbeitsministerium wies damals darauf hin, dass der Indexierungskoeffizient ebenfalls auf der Grundlage der Wachstumsrate des Existenzminimums der Rentner für das vergangene Jahr berechnet worden sei. Mehr zum Thema – Remigration 2.0 – Süddeutsche fordert Umsiedlung "älterer Menschen" in kleinere Wohnungen

