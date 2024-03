Weltjugendfestival in Russland beginnt

Im Süden Russlands hat am Freitag das Weltjugendfestival 2024 begonnen. Es findet auf Erlass des russischen Präsidenten Putin vom 1. bis 7. März 2024 statt. Insgesamt werden 20.000 Besucher, viele auch aus dem Ausland, an dem Festival teilnehmen.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Die Eröffnungszeremonie dieses Weltjugendfestivals, das auf dem Sirius-Gelände im Gebiet Krasnodar stattfindet, ist für den 2. März geplant. Bereits am heutigen Freitag finden jedoch die ersten Veranstaltungen statt. Am Festival nehmen etwa 20.000 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren teil, darunter auch zahlreiche ausländische Teilnehmer. Spiele der Zukunft: Wo die digitale Welt mit realem Sport verschmilzt "Dies wird ein wahrhaft globales Ereignis, das schon vor seinem Beginn alle Rekorde gebrochen hat", sagte Xenija Rasuwajewa, der Leiterin von Rosmolodjosch (der Jugendagentur der russischen Regierung). "Wir haben eine Rekordzahl von 300.000 Bewerbungen aus 188 Ländern erhalten. Das zerstört natürlich jeglichen Mythos von der angeblichen Isolation Russlands!" Das Programm orientiert sich an universellen menschlichen Werten. Jeder Tag ist einem bestimmten Thema gewidmet: das Schicksal der Welt, die multinationale Einheit, eine Welt voller Möglichkeiten für alle, Familienwerte und Russland. Die Festivalgäste können an Workshops, Podiumsdiskussionen und Schulungen teilnehmen. 5.000 Freiwillige, die zuvor ein Auswahlverfahren durchlaufen haben, werden den Gästen des Festivals zur Seite stehen. Im April 2023 hatte der russische Präsident die Durchführung des Weltjugendfestivals angeordnet. "Ich bin zuversichtlich, dass das Festival ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer gerechten, multipolaren Welt sein wird, dass es in der Lage sein wird, junge Menschen zu stärken, um jene Lösungen zu finden, die eine moderne Weltordnung braucht, auch um eine starke Basis für die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu schaffen", sagte Wladimir Putin während der Vorbereitungen. Mehr zum Thema - Countdown läuft: Noch 100 Tage bis zum Weltjugendfestival in Russland

