Modellnachbildung sozialer Prozesse: In Nowosibirsk geht ein Supercomputer in Betrieb

Der Supercomputer "Sergei Godunow" ist im Nowosibirsker Wissenschaftszentrum Akademgorodok in Betrieb genommen worden. Er ist eine Sensation – denn mit ihm lassen sich epidemiologische, ökologische und soziale Prozesse berechnen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, wurde der Supercomputer "Sergei Godunow" am Sobolew-Institut für Mathematik der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Nowosibirsk eingeweiht. Der Computer wurde zu Ehren des berühmten sowjetischen Mathematikers benannt und ist in der Lage, komplexe Probleme zu lösen, wie die Modellrechnung von sozialen Prozessen oder den Verlauf von Epidemien. Analyse Zeitalter der kriegerischen Täuschung: Der Deepfake als Leitmotiv des 21. Jahrhunderts "Wir sind jetzt in der Lage, multidisziplinäre Probleme zu lösen, Prozesse in großem Maßstab zu modellieren und das Verhalten komplexer mathematischer Systeme vorherzusagen", erklärte Andrei Mironow, Direktor des Instituts, bei der Einweihung des Supercomputers. Ihm zufolge wird Sergei Godunow dazu beitragen, die Effizienz der wissenschaftlichen Forschung erheblich zu steigern und die Entwicklung neuer Technologien zu fördern.



Derzeit führt der Supercomputer Berechnungen zu kritischen Problemen und Aufgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz durch, darunter medizinische Tomografie, naturähnliche Technologien, Erstellung von Szenarien für die Entwicklung des Systems Biosphäre-Wirtschaft-Gesellschaft, Klimawandel, Lösung geophysikalischer Probleme und so weiter, schreibt RIA Nowosti. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Regierung und die Russische Akademie der Wissenschaften angewiesen, ein Verfahren vorzuschlagen, das russischen Wissenschaftlern den Zugang zu bestehenden und neu geschaffenen Supercomputern in Russland ermöglicht. Dabei sollten Doktoranden, Studenten und Schülern, die bereits wissenschaftlich auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz tätig sind, besondere Vorrechte eingeräumt werden. Mehr zum Thema - KI im weißen Kittel: Russischer Chatbot besteht Medizinprüfung

