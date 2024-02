Überleben sichern und das Land entwickeln: Putin wirbt für kinderreiche Familien

Russlands Präsident Wladimir Putin äußert sich zur Geburtenrate in seinem Land. Er betont die Bedeutung der Institution Familie und erklärt, dass Familien mindestens zwei Kinder haben sollten, um die Bevölkerung zu erhalten und das Land zu entwickeln.

Quelle: Sputnik © Alexei Druschinin

Um die Bevölkerung Russlands zu erhalten und das Land zu entwickeln, sollten Familien jeweils zwei oder drei Kinder haben, erklärte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Arbeitern im Werk Uralwagonsawod. Er sagte: "Wenn wir als ethnische Gruppe – oder als ethnische Gruppen, die Russland bevölkern – überleben wollen, sollte es mindestens zwei Kinder geben. Und um zu expandieren, um uns zu entwickeln, brauchen wir mindestens drei Kinder." Im November 2023 hatte Putin per Videolink auf einer Sitzung des Weltrates des russischen Volkes gesagt, dass kinderreiche Familien zu einer neuen Lebensweise für alle Völker Russlands werden sollten. Er betonte, dass die Familie "nicht nur die Grundlage des Staates ist, sondern auch ein geistiges Phänomen, eine Quelle der Moral". Der Präsident wörtlich: "Viele unserer Völker bewahren Gott sei Dank die Tradition einer starken Mehrgenerationenfamilie, in der vier, fünf oder mehr Kinder großgezogen werden. Erinnern wir uns daran, dass in russischen Familien viele unserer Großmütter und Urgroßmütter sieben, acht und noch mehr Kinder hatten. Lassen Sie uns diese wunderbaren Traditionen bewahren und wiederbeleben." Putin hat wiederholt erklärt, dass Russland eine äußerst schwierige demografische Situation hat. Sein Pressesprecher Dmitri Peskow sagte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung zu ermutigen, die Geburtenrate zu erhöhen, aber bisher hätten diese Maßnahmen nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Mehr zum Thema - Bürgermeister einer russischen Stadt drängt darauf, mehr Kinder zu zeugen

