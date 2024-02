Angriff auf Polizisten in Tschetschenien – drei Täter erschossen

Das Ermittlungskomitee und der Tschetschenien-Chef Ramsan Kadyrow melden einen Schusswechsel in der Region. Am Donnerstag schossen drei Männer auf Polizisten, weshalb die Angreifer eliminiert wurden. Kadyrow zufolge planten sie Anschläge auf Sicherheitskräfte.

Quelle: Sputnik © Igor Sarembo

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei in der Teilrepublik Tschetschenien drei Männer bei ihrer Festnahme erschossen. Wie das Ermittlungskomitee der Region betonte, sollen die Getöteten bewaffneten Widerstand geleistet haben. Sie hätten auf einen Polizisten geschossen und ihm Verletzungen zugefügt, hieß es. Die Angreifer, deren Identifikation noch aussteht, seien durch Schüsse der Polizei eliminiert worden. Kadyrow: "Wir wollen uns nicht auf das Niveau Israels begeben" Der Chef der Teilrepublik, Ramsan Kadyrow, berichtete auf Telegram, dass im Laufe einer polizeilichen Operation zwei weitere Personen festgenommen worden seien. Kadyrow bezeichnete sie als Mitglieder "einer Gruppe von Banditen". Sie würden derzeit verhört. Es sei bereits bekannt, dass die Gruppe eine Reihe von Verbrechen, darunter Mordversuche an Mitarbeitern der Sicherheitskräfte, geplant hätten. Kadyrow versprach ein hartes Vorgehen gegen solche Verbrecher. Dem verletzten Polizisten wünschte der Tschetschene baldige Genesung. Am Ort des Vorfalls fanden die Ermittler zwei Feuerwaffen samt Munition, hieß es vonseiten des Ermittlungskomitees weiter. Es sei ein Strafverfahren wegen Mordversuchs an einem Mitarbeiter der Sicherheitskräfte eingeleitet worden. Alle Umstände des Verbrechens würden derzeit untersucht. Mehr zum Thema – Kadyrow droht Unruhestiftern in Tschetschenien mit scharfen Maßnahmen

