Russlands Streaming-Revolution: Lokale Plattformen ersetzen Hollywood-Einfluss

Die russische Filmindustrie befand sich nach Kriegsbeginn in der Ukraine in einer schwierigen Lage. Als die großen Hollywood-Studios ihre Filme vom Markt zurückzogen, verloren sowohl Kinos als auch Online-Plattformen den Zugang zu vielen Filmen. Im vergangenen Jahr hat sich die heimische Filmindustrie jedoch an die neue Realität angepasst, insbesondere Streaming-Dienste verzeichnen einen großen Erfolg. Auch wenn die Kinostatistiken noch nicht die Zahlen vor der Pandemie erreichen, ist das Interesse rasant gestiegen. Im Jahr 2023 haben diese Plattformen eine Rekordzahl von Filmen in ihre Mediatheken aufgenommen.

Als im März 2022 beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, schlossen sich die großen Hollywood-Studios dem Boykott an und kündigten ihren Rückzug vom russischen Markt an. Dazu gehörten Disney, Universal, Warner Bros. und Paramount Pictures – die "Big Four" der Filmproduktionsfirmen, die Filme mit hohen Produktionskosten herstellen. Einige Monate später wirkten sich die Maßnahmen auch auf russische Streaming-Plattformen aus. Nach dem Auslaufen bestehender Verträge verschwanden fast alle Filme der großen Produktionsfirmen von der Bildfläche – "Star Wars", "Der Herr der Ringe", "Harry Potter", "The Fast and the Furious" oder "Mission Impossible". Einige ältere Blockbuster wie "Terminator 2: Tag der Abrechnung" waren noch verfügbar, aber der Film ist über 30 Jahre alt.

Dennoch ist das US-Kino nicht vollständig von den russischen Plattformen verschwunden. Die USA haben eine gut entwickelte Filmindustrie, in der jedes Jahr kleinere Studios viele Filme herausbringen. Selbst angesichts der Sanktionen haben sie weiterhin Verträge mit Russland. So konnten russische Zuschauer beispielsweise die Filme "Beau is Afraid", "Everything, Everywhere and All at Once", "The Translator", "Operation Fortune" oder "Talk to Me" sehen.

Der Anteil von Hollywood-Inhalten auf russischen Streaming-Plattformen lag einst bei rund 30 Prozent. Und wie sieht es heute aus? Im Jahr 2023 wurde eine Rekordzahl neuer Filme und Fernsehserien auf russischen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Im Durchschnitt gibt es dort derzeit sogar mehr Inhalte als vor den Sanktionen. Und die Dynamik zeigt, dass die Mediatheken der russischen Plattformen weiter wachsen werden. Zu dieser erfolgreichen Entwicklung tragen vor allem zwei Faktoren bei: der Ankauf von Filmen und TV-Serien aus Ländern, die keine Sanktionen verhängt haben, und die wachsende Zahl von Serien, die im eigenen Land produziert werden. Laut Statistiken von TelecomDaily werden den Mediatheken russischer Plattformen ständig neue Filme und Serien hinzugefügt. Südkoreanische, türkische und indische Filme haben US-Blockbuster und beliebte Fernsehserien der großen Studios verdrängt. Auch China verstärkt seine Präsenz.

Elwira Dmitrijewskaja, stellvertretende Direktorin der Plattform Okko, erklärte im Gespräch mit der Nachrichtenplattform RBK, dass Hollywood-Filme nur einen kleinen Teil der Medienbibliothek der Plattform ausmachen und schnell durch andere Inhalte ersetzt werden:

"Wir haben diese Verluste schnell mit Originalinhalten ausgeglichen, wir haben mehr russische Filme, türkische und koreanische Fernsehserien hinzugefügt."

Die Plattform Kinopoisk HD befand sich in einer ähnlichen Situation. Sie bot zunächst hauptsächlich gekaufte Streifen an, begann aber etwa ein Jahr nach ihrem Start mit der Produktion eigener Inhalte. Die Vertreter der Plattform Premier betonten, dass sie nun viele Dokumentarfilme veröffentlichen.

In Russland begannen Streaming-Dienste vor rund fünf Jahren an Popularität zu gewinnen. Zu den beliebtesten Plattformen gehören Ivi, Okko, Start, Kinopoisk, Premier und Kion.

Seit Ende des letzten Jahrzehnts erfreut sich das SVOD-Format (Subscription Video On Demand) weltweit zunehmender Beliebtheit. In den USA entwickelte sich Netflix zur beliebtesten Streaming-Plattform, gefolgt von anderen Diensten wie Apple TV+ und Disney+.

