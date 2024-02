Putin: Wirtschaftswachstum in Russland höher als erwartet

Bei einem Treffen zu Wirtschaftsfragen mit der Regierung und der Zentralbank Russlands hat Wladimir Putin erklärt, dass die Inflation im Vergleich zum Vorjahr langsam zurückgehe. Das Wirtschaftswachstum liege über dem weltweiten Durchschnitt.

Quelle: Sputnik © Marija Dewachina

Putin traf sich am Montag mit Vertretern des Wirtschaftsblocks der Regierung und der Zentralbank. Die wirtschaftliche Aktivität in Russland sei zu Beginn des Jahres weiterhin stark, sagte er. Das Wachstum der russischen Wirtschaft im vergangenen Jahr lag über dem Weltdurchschnitt, das BIP des Landes wuchs um 3,6 Prozent. "Das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr war höher als erwartet. Das BIP Russlands ist gestiegen, wir haben mit 3,5 Prozent gerechnet und nach den neuesten Daten sind es 3,6 Prozent", sagte der Staatschef und verwies darauf, dass der Weltdurchschnitt bei drei Prozent liege. Die Volkswirtschaften der entwickelten Länder wachsen im Schnitt um 1,5 Prozent. "In Bereichen wie der Produktion von Computern, Flugzeugen, Schiffen, Möbeln, Elektrogeräten und Fahrzeugen sind zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen." "Die Lage entwickelt sich entsprechend den Erwartungen der Regierung und der Expertenkreise. So hält die starke Konsumnachfrage an – etwa auf dem Niveau des vierten Quartals 2023. Und es ist sehr wichtig, dass sich dies positiv auf die Stimmung und die Pläne für das Inlandsgeschäft auswirkt", so Putin. Sankt Petersburger Autowerk beginnt mit der Produktion von Autos der eigenen Marke XCITE Er lobte die Maßnahmen der Zentralbank im Kampf gegen den Preisanstieg. Die jährliche Inflationsrate in Russland sei von 7,4 Prozent Ende Dezember 2023 auf 7,2 Prozent Ende Januar 2024 gesunken. Vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhung haben die russischen Banken die Kreditvergabe an juristische Personen um 0,2 Prozent reduziert und die Kreditvergabe an Privatpersonen um 0,2 Prozent erhöht – ein "vorhergesagtes Phänomen", so der Präsident weiter. In den kommenden Jahren sei angesichts der Herausforderungen, vor denen die russische und die gesamte Weltwirtschaft stehen, "eine proaktive und stimulierende Politik" erforderlich, so Putin. "Wir werden das Potenzial auf ein neues Niveau heben und die Produktion mit modernen, gut bezahlten Arbeitsplätzen in allen Regionen Russlands schaffen und modernisieren." Die Erhöhung des Einkommens und die Verbesserung der Lebensqualität im Land bleiben laut dem Präsidenten die Prioritäten der Behörden. "Unsere Hauptaufgabe, unsere absolute Priorität ist die Erhöhung des Einkommens und der Lebensqualität der Bürger sowie das Wohlergehen der russischen Familien", sagte das Staatsoberhaupt. Mehr zum Thema - Russland: Arbeitslosenquote im Jahr 2023 die niedrigste in der Geschichte

