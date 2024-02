Russisches Außenministerium: US-Hysterie nach Putins Interview für Carlson legt US-Verlogenheit bloß

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa findet, dass die Reaktion auf Wladimir Putins Interview mit Tucker Carlson seitens der USA Bände spricht. Die Diplomatin stellt Hysterie im Weißen Haus fest und wirft der US-Führung vor, die Meinungsvielfalt zu missachten.

Quelle: Sputnik © ALEXANDER KRJASCHEW

Das zweistündige Interview von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit dem US-Journalisten Tucker Carlson hat laut Maria Sacharowa die Verlogenheit der US-Führung aufgezeigt. Im Gespräch mit der Zeitung Iswestija bezeichnete die Sprecherin des russischen Außenministeriums die Reaktion des Weißen Hauses als "phänomenal". Es sei einfach kaum zu glauben, wie stark die Falschheit der US-Herangehensweisen zum Vorschein getreten sei. "Sie haben einen Hysterie-Anfall gekriegt. Das Weiße Haus, das State Department und alle Mainstream-Medien schreien durcheinander nur eines: 'Schaut nicht!' Der US-Journalist darf kein Interview führen." Meinung Die USA sind für den Tod von Gonzalo Lira in einem ukrainischen Gefängnis verantwortlich Mit einer solchen Herangehensweise durchkreuze Washington ein für alle Mal seine Versuche, sich selbst als Inbegriff der Moral sowie Eichmaß bei Menschenrechten, Demokratie und Redefreiheit darzustellen. Sacharowa erinnerte dabei an den Tod von Gonzalo Lira in einem ukrainischen Gefängnis. Der aus Chile stammende US-Journalist sei unter dem vom Weißen Haus finanzierten Regime in Kiew "zu Tode gefoltert" worden, sagte die Diplomatin. Dabei hätten die US-Behörden danach erklärt, sie hätten den Fall Lira nicht verfolgt. Sacharowa warf ferner den Journalisten-Verbänden in den USA vor, sich nur für die Pressefreiheit in Myanmar, China, Kuba und Venezuela zu interessieren. Die Diplomatin fragte, warum die US-Öffentlichkeit schweige, wenn ein US-Journalist an seiner beruflichen Tätigkeit gehindert werde. Als einzige Erklärung für die Ablehnung des Interviews, das Carlson mit Putin geführt hatte, nannte die russische Außenamtssprecherin die Tatsache, dass sein Inhalt dem Mainstream missfalle. "Für die USA ist es umso schlimmer, da sie immer den Pluralismus gepredigt haben. Dabei ist die Meinungsvielfalt die Grundlage der Demokratie." Die Diplomatin stellte gleichzeitig fest, dass es den USA nicht gelinge, auf die innere Situation in Russland Einfluss zu nehmen und ihre Interessen durchzusetzen. Dies mache sie am meisten wütend. "Putins Propagandamaschine in den USA" – Deutsche Medien nicht erfreut über Carlsons Putin-Interview Der insbesondere unter den Republikanern beliebte US-Journalist Carlson war am 3. Februar in Russland eingetroffen, um den Kremlchef zu interviewen. Bereits im Vorfeld hatte seine Reise viel Kritik ausgelöst, vor allem im demokratischen Lager. Das zweistündige Interview mit Putin wurde am 9. Februar auf Elon Musks Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht. Schon 13 Stunden später sammelte das Video über 100 Millionen Views. 24 Stunden danach waren es mehr als 150 Millionen Views auf X und mehr als fünf Millionen Views auf YouTube. Der Großteil des Interviews war der Ukraine-Krise gewidmet. Mehr zum Thema – Wegen Putin-Interview: US-Medien greifen Tucker Carlson scharf an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.