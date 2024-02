Der Kreml bestätigt, dass Tucker Carlson Wladimir Putin interviewt hat

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, hat am Mittwoch bestätigt, dass Tucker Carlson ein Interview mit Wladimir Putin aufgezeichnet hat. Er lehnte es indes ab, Angaben zum Inhalt oder zum Datum der Veröffentlichung zu machen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Dienstag mit dem US-Journalisten Tucker Carlson tatsächlich für ein Interview getroffen, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz bestätigte. Der Amerikaner hatte am Dienstagabend die bevorstehende Veröffentlichung des Materials in einem viral gegangenen Video auf X (früher Twitter) angekündigt. Peskow lehnte es ab, zu sagen, wann genau die Öffentlichkeit das Interview sehen kann, und wollte sich nicht zu dessen Inhalt äußern. Er wies darauf hin, dass Carlson als Amerikaner weder pro-russisch noch pro-ukrainisch sei, was seine Haltung zum Ukraine-Konflikt angehe, der voraussichtlich im Mittelpunkt des Interviews stehen werde. Andere Quellen deuteten am Mittwoch an, dass das Interview voraussichtlich am Donnerstag publiziert werden wird. Mehr zum Thema - Nun offiziell: Tucker Carlson kündigt Interview mit Wladimir Putin an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.