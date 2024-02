FSB verhaftet Gruppe, die Anschlag auf Verwaltungschef der Krim vorbereitete

Der FSB hat eigenen Angaben zufolge einen Sprengstoffanschlag auf einen hohen Verwaltungsbeamten auf der Halbinsel Krim vereitelt. Eine vom ukrainischen Geheimdienst SBU gesteuerte Gruppe aus drei Personen konnte festgenommen werden.

© Pressedienst des FSB

Der Föderale Sicherheitsdienst der Ukraine (FSB) hat einen vom Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) organisierten Terroranschlag auf einen hohen Verwaltungsbeamten der Krim verhindert, teilte das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des Sonderdienstes am Montag mit. In der Pressemitteilung heißt es unter anderem: "Auf der Krim haben russische FSB-Beamte eine Gruppe von Personen festgenommen, die aus den russischen Staatsbürgern Bodnar W.A., Schewtschenko O.V. und Ananjew W.W. bestand und auf Anweisung des SBU in Simferopol die Sprengung eines Autos vorbereitete, das einem Vertreter der Krim-Behörden gehörte. Die Verhafteten haben Geständnisse abgelegt." Bei den Verdächtigen konnte eine funkgesteuerte improvisierte Sprengladung (IED) mit kumulativer Wirkung aufgefunden und beschlagnahmt werden, die aus einer modifizierten Panzerabwehrmine DM22 aus deutscher Produktion mit einer 1,9 Kilogramm schweren Sprengladung auf der Basis von Hexogen hergestellt wurde. In ihrem Besitz befanden sich außerdem ein Funksendegerät, ein Dreibein zum Aufstellen der Minenabschussvorrichtung, ein Federminenstabilisator sowie eine fragmentationsflüchtige Sprengladung, bestehend aus einem 3,05 Kilogramm schweren Brikett aus im Ausland hergestelltem Plastiksprengstoff auf der Basis von Hexogen C4, einem elektrischen EDP-r-Zünder und einem Funkrelais sowie einem DTMF-Code-Fernzünder mit Mobiltelefonsteuerung. Analyse Kiews Angriff auf Lissitschansk zwingt Russland, die Frontlinie jenseits des Dnjeprs zu verlagern Der inhaftierte Bodnar hat nach Angaben der Behörde ausgesagt, dass in der Garage, die im Auftrag des SBU gefunden wurde, im Versteck eine Mine gelagert wurde. Er gestand, dass die Gruppe beabsichtigte, die Autokolonne anzugreifen, in der der hohe Beamte unterwegs sein würde. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Terroranschlags sowie wegen illegalen Erwerbs, Verbringung, Verkauf, Lagerung, Transport, Weiterleitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder Sprengkörpern eingeleitet. Die Krim-Abteilung des FSB sagte RIA Nowosti, dass die Verdächtigen für vorerst zwei Monate inhaftiert wurden. Im Dezember erklärte FSB-Direktor Alexandr Bortnikow, Kiew habe angesichts der militärischen Rückschläge damit begonnen, Spione und Saboteure aktiver nach Russland zu entsenden und Kontakte "zu jenen Personen herzustellen, die sich auf unserem Territorium aufhalten, um uns, wie man sagt, einen Dolch in den Rücken zu stechen". Er betonte, dass der Sonderdienst aktiv an der Identifizierung solcher Personen arbeite. Der Direktor der Agentur fügte hinzu, dass viele der Ergebnisse dieser Arbeit noch nicht veröffentlicht werden können ‒ sie sollen erst später bekannt gegeben werden. Mehr zum Thema - Für Terroranschlag in Woronesch: Georgien beschlagnahmt Ladung mit Sprengstoff aus Odessa

