Russische Zentralbank meldet Interesse von Ausländern am Umtausch blockierter Vermögenswerte

Das Thema der durch den Westen blockierten russischen Aktiva nimmt neue Formen an. Die russische Zentralbank spricht von der wachsenden Bereitschaft westlicher Investoren, auf beiden Seiten blockiertes Kapital auszutauschen. Allerdings handelt es sich bisher nur um kleine Investitionen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti registrierte die russische Zentralbank im Laufe von Verhandlungen durchaus Interesse ausländischer Investoren am Umtausch von beiderseits blockierten Vermögenswerten mit Investoren aus so genannten unfreundlichen Staaten. Darüber berichtete Olga Schischljannikowa, die Direktorin der Abteilung für Investment-Finanzintermediäre der russischen Zentralbank. Sie erklärte: "Wir gehen davon aus, dass es aufgrund der bereits geführten Verhandlungen noch immer Interesse von ausländischen Investoren an diesem Projekt gibt, und hoffen daher auf einen positiven Ausgang. Das bedeutet, dass ein ausreichend großer Betrag an kleinen Investitionen insgesamt aus der Blockade gelöst wird, so dass dieses Geld wieder in den Finanzmarkt zurückfließen kann, wodurch dieser an Liquidität gewinnt." Lawrow: Deutschland agiert wie ein Dieb Sie wies jedoch darauf hin, dass viel davon abhängen werde, ob ausländische Investoren, die Geld auf C-Konten haben – von denen die Rückzahlung solcher Vermögenswerte erfolgen soll – aktiv werden und wie engagiert sie sich an dem Verfahren beteiligen werden. Zuvor hatten russische Massenmedien berichtet, dass sich Marktteilnehmer in Russland darauf vorbereiteten, die eingefrorenen Guthaben russischer Investoren gegen die im Lande eingefrorenen Gelder ausländischer Investoren von Konten des Typs C zu tauschen, was durch einen Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgesehen ist. Dieser Erlass ermöglicht solch einen gegenseitigen Austausch von in Russland gegen im Ausland eingefrorenen Vermögenswerten. Mehr zum Thema - EU einigt sich auf Plan zur Nutzung des russischen Vermögens

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.