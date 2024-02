Ermittler identifizieren alle Opfer des Il-76-Absturzes

Die Überreste der Menschen, die beim Absturz des russischen Transportflugzeugs Il-76 im Gebiet Belgorod ums Leben gekommen waren, wurden vom russischen Ermittlungskomitee identifiziert. Dabei handelt es sich um neun russische und 65 ukrainische Militärangehörige.

Quelle: Sputnik © Russlands Ermittlungskomitee

Russlands Ermittlungskomitee hat die Überreste der Opfer des Absturzes des russischen Transportflugzeugs Il-76 mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord identifiziert. Nach Angaben der Behörde handelt es sich um sechs Besatzungsmitglieder des Flugzeugs, drei Mitarbeiter der russischen Militärpolizei und 65 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte. Das Komitee gab auf seinem Telegram-Kanal den Abschluss der Arbeiten zur Identifizierung der Opfer bekannt und erklärte: "Insgesamt wurden am Ort des Flugzeugabsturzes über 670 Körperteile der Getöteten sowie erhaltene persönliche Dokumete eingesammelt." Die Identifizierung der ukrainischen Opfer sei dadurch ermöglicht worden, dass Ermittler bei der Festnahme ukrainischer Militärangehöriger ihr biologisches Material für eine genetische Profilierung einsammelten, erklärte die Behörde. In Bezug auf die Untersuchungsergebnisse teilte das Ermittlungskomitee mit: "Ergebnisse der genetischen Expertisen ermöglichten die eindeutige Schlussfolgerung, dass die eingesammelten Körperteile sechs Besatzungsmitgliedern, drei Mitarbeitern der Militärpolizei und 65 ukrainischen Militärangehörigen gehören, die beim Absturz des Flugzeugs durch den Angriff der Streitkräfte der Ukraine am 24. Januar 2024 ums Leben kamen." Margarita Simonjan, Chefredakteurin von RT, teilte auf ihrem Telegram-Kanal eine Namensliste der gefallenen ukrainischen Militärangehörigen. Das russische Transportflugzeug vom Typ Il-76 war am 24. Januar in der Nähe des Dorfes Jablonowo im Gebiet Belgorod abgestürzt. Dabei waren sämtliche Insassen der Maschine ums Leben gekommen, darunter kriegsgefangene ukrainische Militärangehörige, die zu einem Gefangenenaustausch transportiert worden waren. Nach Mutmaßungen, dass das Flugzeug vom ukrainischen Militär mithilfe einer westlich produzierten Rakete abgeschossen worden sei, bestätigte Russlands Ermittlungskomitee diese Version und erklärte, dass die Rakete aus dem von ukrainischen Truppen kontrollierten Dorf Lipzy im Gebiet Charkow abgefeuert worden war. Dabei hatte es sich um einen in den USA produzierten Flugkörper gehandelt, erklärte das Komitee: "Die am Absturzort eingesammelten Warckteile gehören nach ihren baulichen Besonderheiten, geometrischen Abmessungen und vorhandenen Markierungen zu einer gelenkten Flugabwehrrakete MIM-104A des Komplexes Patriot aus den USA." Mehr zum Thema – Putin: Il-76 mit Patriot-System abgeschossen

