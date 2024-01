Popularität von Videos der Nawalny-Stiftung auf YouTube sank in zwei Jahren auf ein Fünftel

Laut einer RT-Studie ist die Popularität von Videos der Stiftung für Korruptionsbekämpfung (FBK) von Alexei Nawalny auf YouTube in zwei Jahren auf ein Fünftel gesunken. Auch die Gesamtzahl der Zuschauer der angeschlossenen Telegram-Kanäle hat sich mehr als halbiert.

Quelle: Gettyimages.ru © Sefa Karacan/Anadolu Agency

RT hat die Statistiken der wichtigsten Medienplattformen der Stiftung für Korruptionsbekämpfung (FBK) und des Teams des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny auf YouTube und Telegram analysiert. Der Studie zufolge ist die Zahl der Aufrufe von Videos, die auf diesen Ressourcen veröffentlicht wurden, seit 2022 auf ein Fünftel gesunken. Die Gesamtzahl der Zuschauer der angeschlossenen Telegram-Kanäle sank ebenfalls auf weniger als die Hälfte. Die Analyse wurde anhand einer Stichprobe von Veröffentlichungen in Kanälen von YouTube und von Telegram für die letzten Quartale 2022 und 2023 durchgeführt. Auf YouTube wurden die Kanäle des Projekts Populjarnaja Politika (Populäre Politik) und Nawalny LIVE analysiert. Die Analyse ergab, dass in den letzten vier Monaten des Jahres 2023 auf Populjarnaja Politika 1.447 Videos veröffentlicht wurden, die mehr als 97,1 Millionen Mal angesehen wurden. Im vierten Quartal 2022 war die Zahl der Veröffentlichungen mit 795 gut halb so hoch, aber sie waren 266,7 Millionen Mal abgerufen worden. Die Gesamtzahl der Aufrufe sank also auf etwa 36 Prozent des Wertes zum Jahresende 2022. Alexei Nawalny an den Polarkreis verlegt Die Zahl der Abrufe pro Video der veröffentlichten 795 Beiträge im Jahr 2022 betrug also im vierten Quartal 2022 durchschnittlich 335.472 Aufrufe pro Video erreichen, während jedes der 1.447 Videos des Jahres 2023 bei 97,1 Millionen Aufrufen im vierten Quartal 2023 durchschnittlich 67.104 Male abgerufen wurde, das sind also gerade einmal 20 Prozent der Aufrufe pro Video zum Ende 2022. Ähnliche Trends lassen sich auch für den YouTube-Kanal Nawalny LIVE feststellen. Im vierten Quartal 2023 wurden zwar sogar 228 Videos auf dieser Plattform veröffentlicht, ein Jahr zuvor waren es erst 99. Zugleich sank jedoch die Zahl der Aufrufe im Laufe des Jahres von 77 Millionen 2022 auf 34,5 Millionen im Jahr 2023, das heißt auf etwa die Hälfte. Bezogen auf jede der Veröffentlichungen ist also ein Rückgang der Abrufe auf 19 Prozent pro Video zu verzeichnen. Die Zahl der Abonnenten des Telegram-Kanals Nawalny LIVE sank von ihrem Höchststand im Oktober 2022 mit 58.000 Followern auf 47.000 im Jahr 2023. Dabei wurden die 134 Veröffentlichungen des Telegram-Kanals im vierten Quartal 2022 rund 5,25 Millionen Mal aufgerufen. Im gleichen Quartal des Jahres 2023 wurden 122 Veröffentlichungen vorgenommen, für die die Zahl der Aufrufe mehr als 2,9 Millionen betrug. Die Zahl der Aufrufe je Beitrag sank also auf gut 60 Prozent des Wertes im Jahr 2022. Die Reichweite des Telegram-Kanals von Alexei Nawalny ganz persönlich ging ebenfalls zurück. Wurden die Beiträge auf seinem Telegram-Kanal im vierten Quartal 2022 noch mehr als 8,5 Millionen Mal gelesen, so sank die Zahl der Aufrufe im gleichen Zeitraum 2023 auf 6,3 Millionen. Mehr zum Thema - US-Netzwerk verwaltet Pro-Nawalny-Troll-Farm

