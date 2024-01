Bürgermeister einer russischen Stadt drängt darauf, mehr Kinder zu zeugen

Michail Minenkow, das Oberhaupt der russischen Stadt Newinnomyssk, die im Süden Russlands liegt, hat "Liebe" das Hauptprogramm für die Entwicklung der Stadt genannt, einschließlich der Erhöhung der Bevölkerungszahl. Er erläuterte seinen Standpunkt in einer Videobotschaft, die auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde.

Um die niedrige Geburtenrate in Newinnomyssk zu bekämpfen, sei es notwendig, "nicht zu schlafen, nicht zu essen, nicht zu trinken, sondern sich zu verlieben, und in neun Monaten wird es 10.000 Menschen geben". Er wies darauf hin, dass er selbst drei Kinder hat. In seiner Videobotschaft erklärte Minenkow:

"In der Stadt mit 117.000 Einwohnern kommen jährlich 700 Kinder zur Welt. Wir wissen sehr wohl, dass wir viel mehr gesunde, starke Frauen in der Stadt haben, die Kinder gebären können. … Warum sollte ein Einwohner von Newinnomyssk nicht die Nacht nutzen, sich an seine Geliebte heranschleichen und in genau neun Monaten … nicht 700 Menschen, sondern 10.000 Menschen zur Welt bringen."

Minenkow merkte an, dass, egal, wie dieses Thema klingt, "es notwendig ist, zu drängen, zu bewegen, zu überreden", damit sich die Gesellschaft entwickeln und wachsen kann. Der Bürgermeister erklärte:

"10.000 Familien, Paare sollten heute etwas tun, kommende Nacht, sich verlieben. Die restlichen 10.000 sollten es nächstes Jahr tun. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Entwicklungsprogramm für unsere Stadt, unsere Region, unser Russland. Wachsam bleiben, nicht essen, nicht trinken, sondern sich verlieben."

Am 26. Januar veröffentlichte der russische Föderale Dienst für staatliche Statistik eine vorläufige Schätzung der Veränderungen in der Zahl der ständigen Einwohner Russlands. Am 1. Januar 2024 belief sie sich auf 146,2 Millionen Menschen, was einem Rückgang um 243.800 (minus 0,17 Prozent) im Laufe des Jahres entspricht.

Im August 2023 kündigte Präsident Wladimir Putin eine schwierige demografische Situation im Land und einen Rückgang der Geburtenrate an. Er erinnerte daran, dass bereits in der Vergangenheit Anweisungen für zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Demografie gegeben wurden, und heute arbeiten alle Subjekte Russlands an regionalen Programmen zur Erhöhung der Geburtenrate.

Das Arbeitsministerium prognostiziert einen Rückgang der Geburtenrate in Russland bis 2024. Als Hauptgründe dafür nennt die Behörde den bereits jetzt stattfindenden Rückgang der Zahl der Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren sowie die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, die die Mittelschicht dazu zwinge, ihre Reproduktionsabsichten aufzugeben.

