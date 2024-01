Russland öffnet rund 300 Wahllokale im Ausland

Die Wahllokale werden in allen Ländern öffnen, in denen es russische diplomatische Vertretungen und Konsulate gibt, versichert das Außenministerium. Dies gilt auch für sogenannte "unfreundliche" Länder.

Quelle: Sputnik © Irina Kalaschnikowa

Für die Teilnahme an den russischen Präsidentschaftswahlen werden rund 300 Wahllokale in allen Ländern geöffnet, in denen es diplomatische Vertretungen Russlands gibt. Dies erklärte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, am Freitag. Die Maßnahme umfasse auch sogenannte "unfreundliche" Länder. "Derzeit verschickt das russische Außenministerium Einladungen an ausländische Vertreter, als Beobachter an den Präsidentschaftswahlen teilzunehmen". Sacharowa betonte, dass die russischen Behörden alle notwendigen Schritte einleiten werden, um die Sicherheit der Wahllokale, der Wähler und der Mitglieder der Wahlkommission zu garantieren. "Wir warnen jeden, der versucht, diese Arbeit durch Extremismus oder andere illegale Handlungen zu stören. Jegliche Versuche, den normalen Ablauf der Wahlen zu stören, werden verwaltungs- und strafrechtlich verfolgt werden", fügte sie hinzu. Präsidentschaftswahlen in Russland: Kandidaten können ab 17. Februar Werbung in den Medien machen Allerdings gebe es im Vergleich zu früher weniger Wahllokale im Ausland, da rund 30 diplomatische Vertretungen in einer Reihe von Ländern geschlossen werden mussten, erklärte Sacharowa. Dies betreffe vor allem die baltischen Staaten, Moldawien, Deutschland, die USA, die Tschechische Republik und Finnland. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission gab es zum 1. Juli 2023 rund zwei Millionen wahlberechtigte russische Bürger im Ausland. Zuvor hatten Medien berichtet, dass russische Staatsbürger, die in "unfreundlichen" Ländern leben, nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen dürfen. Die Wahlen finden vom 15. bis 17. März 2024 statt. Bisher hat die Zentrale Wahlkommission drei Kandidaten registriert: den Abgeordneten Wladislaw Dawankow (Partei "Neue Leute"), den Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei, Leonid Sluzki, und den Abgeordneten der Kommunistischen Partei, Nikolai Charitonow. Da sie Parlamentsparteien vertreten, mussten sie keine Unterschriften sammeln. Die anderen Kandidaten müssen bis Ende des Monats die Unterschriften von Wählern einreichen, die ihre Kandidatur unterstützen. Mehr zum Thema - Präsidentschaftswahl in Russland: Beobachter aus 95 Ländern eingeladen

