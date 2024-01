Nach Flugzeugabsturz in Afghanistan: Überlebende kommen in Moskau an

Vier russische Staatsbürger, die den Flugzeugabsturz in Afghanistan in der vergangenen Woche überlebt haben, sind in Moskau gelandet. Zwei weitere kamen bei dem Unglück ums Leben. Einem der Piloten droht nun eine Gefängnisstrafe.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Die vier Überlebenden – die Piloten Dmitri Beljakow und Arkadi Gratschjow sowie die Ärzte Igor Syworotkin und Pawel Popow – sind am Freitag in Moskau gelandet. Zahlreiche Journalisten trafen sie am Flughafen Wnukowo und stellten ihnen Fragen. "Wir haben nach dem besten Platz für die Landung gesucht und ihn gefunden, einen flachen Berg", erklärte Beljakow. Die Ursache des Absturzes sei ein technischer Defekt gewesen, "ein Problem mit dem Treibstoff". Er und sein Co-Pilot hätten nach dem Absturz eineinhalb Tage im Cockpit gesessen und gefroren. "Wir hatten ein Feuerzeug. Wir haben alles verbrannt, was wir hatten, um uns warm zu halten. Igor, der Jüngste in der Brigade, holte Hilfe. Er ging in ein Dorf, das wir aus der Luft gesehen hatten. Er erzählte den Einheimischen, was passiert war." Die Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Indien nach Moskau in den Bergen Afghanistans abgestürzt. Es handelte sich um einen kleinen Geschäftsjet vom Typ Falcon 10. An Bord waren insgesamt sechs Personen: vier Besatzungsmitglieder und ein russisches Ehepaar. Wie über Telegram-Kanäle berichtet wurde, befand sich das Ehepaar seit Dezember im Urlaub in Thailand. Dort erkrankte die Frau schwer und wurde zunächst in einem Krankenhaus in Pattaya behandelt. Nachdem sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste, wurde beschlossen, sie nach Russland zu überführen. Dazu wurde eine Falcon 10 gebucht. Medienberichten zufolge meldete die Besatzung kurz vor dem Absturz Treibstoffmangel und entschloss sich zu einer außerplanmäßigen Landung in Usbekistan. Später meldeten die Piloten den Ausfall des ersten, dann des zweiten Triebwerks. Das Ehepaar überlebte den Absturz nicht. Wie der Telegram-Kanal Mash diese Woche berichtete, drohen dem Piloten Gratschjow und seiner Ex-Frau bis zu zehn Jahre Haft wegen "Erbringung von Dienstleistungen, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen". Das Unternehmen Athletic Group, dem das abgestürzte Flugzeug gehört, ist dem Bericht zufolge im Besitz von Gratschjows Ex-Frau und verfügt über keine Lizenz zur Personenbeförderung. Mehr zum Thema - Nach Flugzeugabsturz in Afghanistan: Vier Überlebende nach Kabul gebracht

