Nach Drohnenangriff ukrainischer Armee: Brand an Erdöllager in Brjansk

Im Gebiet Brjansk hat eine ukrainische Drohne einen Brand an einem Erdöllager verursacht. Dem Gouverneur zufolge stehen derzeit sechs Treibstofftanks in Flammen. Dutzende Einwohner aus der Umgebung wurden evakuiert. Informationen über Opfer gibt es bisher keine.

Am frühen Freitagmorgen haben die ukrainischen Streitkräfte Objekte im Gebiet Brjansk mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas schalteten Einheiten der russischen Armee ein Flugobjekt aus. Trotzdem habe die Drohne einen Sprengsatz auf ein Erdöllager in der Stadt Klinzy abwerfen können. Nach vorläufigen Angaben sei niemand verletzt worden. Es sei jedoch zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr sei im Einsatz. St. Petersburg: Lagerhaus des Onlinehändlers Wildberries ging in Flammen auf Ferner berichtet die Nachrichtenagentur TASS mit Bezugnahme auf Daten der operativen Dienste des Gebietes, dass die Brandfläche bereits 1.000 Quadratmeter betrage. Sechs Treibstofftanks mit einem Gesamtvolumen von 6.000 Kubikmetern stünden in Flammen. Mittlerweile seien 32 Einwohner aus den nächstliegenden Privathäusern evakuiert worden, meldet Gouverneur Bogomas. Einige davon befänden sich bei ihren Verwandten. Außerdem sei eine Notunterkunft aufgerichtet worden. Bogomas teilt auf Telegram mehrere Aufnahmen, auf denen das brennende Depot und der Einsatz der Feuerwehr zu sehen sind. Mehr zum Thema – Russland: Kunststofffabrik in Brand geraten – zehn Verletzte

