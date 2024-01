Moskau: Polens Entscheidung zur Stationierung deutscher Truppen wird nicht unbeantwortet bleiben

Russland betrachtet solche Schritte als einen weiteren Beweis für die russophobe Agenda des Westens, so das russische Außenministerium. Kürzlich wurden auch Pläne zur Stationierung von Bundeswehrsoldaten in Litauen bekannt gegeben.

Die Ankündigung Warschaus, deutsche Militäreinheiten zusätzlich zu den bereits im Land befindlichen NATO-Truppen einzuladen, zeige die antirussische Agenda des Westens und den Wunsch, die Spannungen in Europa zu erhöhen, und werde nicht unbeantwortet bleiben, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Warschau begrüßt Stationierung deutscher Soldaten in Polen: "Herzlich willkommen" Ihre Kommentare erfolgen, nachdem der stellvertretende polnische Außenminister Andrzej Szejna am Montag erklärt hatte, dass Warschau bereit sei, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Truppen auf seinem Territorium aufzunehmen, um die Ostflanke der NATO weiter zu stärken. Es ist unklar, ob Deutschland tatsächlich Pläne für eine solche Stationierung hat. Während einer Pressekonferenz am Mittwoch erinnerte Sacharowa daran, dass derzeit bereits etwa 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert sind, ebenso wie eine multinationale taktische NATO-Kampfgruppe, der Militärpersonal aus den USA, Großbritannien, Rumänien und Kroatien angehört. Die Sprecherin wies darauf hin, dass Forderungen, noch mehr ausländische Truppen nach Polen zu entsenden, "nicht notwendig sind, wenn diese Länder friedensorientiert sind", und nur als Wunsch interpretiert werden können, die Spannungen in Europa weiter zu verschärfen und den Zusammenbruch der gesamteuropäischen Sicherheit, die ihrer Meinung nach durch die NATO völlig untergraben wurde, zu verlängern. Sacharowa erinnerte auch daran, dass Deutschland Ende vergangenen Jahres ein Abkommen mit Litauen unterzeichnet hatte, um das Bundeswehrkontingent in der baltischen Republik auf eine Brigade aufzustocken, und deutete an, dass die polnische Führung versucht, "nicht hinter ihren Nachbarn zurückzubleiben, indem sie ihren älteren Brüdern aus Berlin und Washington gegenüber Loyalität demonstriert". "Die verstärkte Aktivität und die Verstärkung der militärischen Fähigkeiten der NATO in der Nähe der Grenzen Russlands und des Unionsstaates Russland und Weißrussland ist eine Provokation und führt zu einer vollständigen Degradierung der europäischen Sicherheitsarchitektur", sagte Sacharowa und betonte: "Solche Schritte werden natürlich nicht ohne eine angemessene Antwort von russischer Seite bleiben." Von der Leyen in Davos: Sie spricht über Desinformation und liefert sie gleich mit Die Sprecherin warf auch die Frage auf, wie Polen die mögliche Stationierung deutscher Truppen auf seinem Territorium finanzieren wolle und ob es von Berlin eine Entschädigung verlangen werde, da Warschau bereits 1,3 Billionen US-Dollar an Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland fordere. Die Reparationsforderungen wurden unter der früheren PiS-Regierung erhoben, die im vergangenen Monat abgewählt wurde. Die neue polnische Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat erklärt, dass sie sich weiterhin um diese Entschädigungen vonseiten Berlins bemühen, aber mit Deutschland zusammenarbeiten werde, um "eine günstige und faire Lösung" zu finden. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Kiews Truppen fliehen aus Stellungen bei Krasny Liman

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.