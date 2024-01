Im Fall eines Angriffs auf strategische Streitkräfte: Medwedew droht Ukraine Atomschlag an

In Kreisen der Machthaber in Kiew kursierten in letzter Zeit Überlegungen, westliche Langstreckenraketen dafür zu nutzen, die Abschussrampen russischer Nuklearstreitkräfte zu zerstören. Der frühere Präsident Russlands, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, hat für diesen Fall einen Atomschlag angekündigt.

Quelle: Sputnik © Anton Denisow

Versuche der ukrainischen Streitkräfte, Abschussrampen in Russland mithilfe westlicher Raketen zu zerstören, seien ein Grund für den Einsatz von Atomwaffen, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal. Damit reagierte er auf einen entsprechenden Vorschlag aus der Ukraine. Wörtlich schrieb der dritte Präsident der Russischen Föderation: "Da haben sich einige dümmliche Krieger aus Banderostan dazu verstiegen, dass die beste Methode zur Bekämpfung Russlands darin besteht, unsere Abschussrampen in ganz Russland mit vom Westen übergebenen Langstreckenraketen zu zerstören. Was soll das bedeuten? Nur eines – sie riskieren, mit Klausel 19 der Grundlagen der staatlichen nuklearen Abschreckungspolitik Russlands in Konflikt zu geraten: 'd) Aggression gegen die Russische Föderation unter Einsatz konventioneller Waffen, wenn die Existenz des Staates selbst gefährdet ist'. Das (was Kiew ankündigt – d. Red.) ist kein Recht auf Selbstverteidigung, sondern eine direkte und offensichtliche Rechtfertigung für unseren Einsatz von Atomwaffen gegen einen solchen Staat. Daran sollten alle Erben von Hitler, Mussolini, Pétain und anderen im heutigen Europa, das die Nazis in Kiew unterstützt, denken." Mehr zum Thema – Ex-Präsident Dmitri Medwedew: Selenskij ist Abschaum

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.