Russischer Politiker Udalzow der Rechtfertigung des Terrorismus beschuldigt

Russlands Ermittlungskomitee hat nach Medienangaben ein Strafverfahren gegen den linken russischen Politiker Sergei Udalzow eingeleitet. Dem Teilnehmer an den Protestaktionen in den Jahren 2011/12 werde die Rechtfertigung des Terrorismus vorgeworfen.

© Ramil Sitdikow

Am Donnerstag haben mehrere Medien berichtet, dass Russlands Ermittlungskomitee ein Strafverfahren gegen den russischen Politiker und den Koordinator der Linken Front Sergei Udalzow eingeleitet habe. Wie RBC im Gespräch mit seiner Anwältin feststellte, wird Udalzow die vermeintliche Rechtfertigung des Terrorismus vorgeworfen. Grund dafür seien wahrscheinlich Beiträge des Politikers in den sozialen Medien gewesen. Wie der Sender Ren-TV unter Berufung auf seine Quellen betonte, könnte das Strafverfahren bereits Mitte Dezember 2023 eingeleitet worden sein. Meinung "Postrussischer Raum" – wie Russland in Berlin schon mal in 40 "Länder" zerlegt wurde Früh am Donnerstagmorgen schrieb Udalzow auf Telegram, dass die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zu seinem Haus gekommen sei. Daraufhin sei er zum Verhör in das Hauptquartier des Ermittlungskomitees gebracht worden. Weitere Einzelheiten bleiben derzeit unbekannt. Udalzow gilt als Politiker des linken Spektrums und ist bekannt als Gründer der Bewegung "Avantgarde der Roten Jugend" und Mitglied des Exekutivkomitees der Linken Front, die mit der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation verbunden ist. In den Jahren 2011/12 nahm er aktiv an der Protestbewegung teil. Im Jahr 2014 wurde der Politiker der Anstiftung der Massenunruhen für schuldig befunden und zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Am 21. Dezember 2023 wurde Udalzow während einer Kundgebung zu Ehren Josef Stalins am Roten Platz im Zentrum Moskaus festgenommen. Mehr zum Thema – FSB nimmt Beteiligten des Attentats auf Oleg Zarjow fest

