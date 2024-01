248 russische Kriegsgefangene kehren aus der Ukraine in ihre Heimat zurück

Nach längerer Zeit ist es wieder zu einem Austausch von Kriegsgefangenen zwischen der Ukraine und Russland gekommen. In ihre russische Heimat konnten 248 russische Militärangehörige zurückkehren. Die vorausgegangenen Verhandlungen hatten sich als teilweise schwierig erwiesen.

Quelle: Sputnik © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind am heutigen Mittwoch 248 russische Kriegsgefangene aus der Ukraine nach Russland zurückgekehrt. Analyse Warum Russland in einer besseren Ausgangslage als noch vor einem Jahr in das Jahr 2024 geht Per Telegram hatte die russische Militärbehörde darüber informiert, dass der Austausch nach komplizierten Verhandlungen, in denen die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelt hatten, zustande kam. Die aus der ukrainischen Gefangenschaft freigelassenen Armeeangehörigen sollen in medizinische Spezialeinrichtungen des Verteidigungsministeriums gebracht und dort ärztlich versorgt werden sowie medizinische Rehabilitationsmaßnahmen erhalten. Weitere Einzelheiten zum Gefangenenaustausch teilte das Ministerium nicht mit. Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonjan, schrieb zu dem Vorgang, der auch einige wenige Angehörige der faschistischen Asow-Einheiten einbezog, auf ihrem Telegram-Kanal: "Heute sind 248 unserer Soldaten aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Im Austausch gegen 173 von ihnen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben geholfen. Durch ihre Vermittlung konnten wir 75 unserer Soldaten gegen fünf Asow-Kämpfer austauschen – von jenen, die im Juli aus der Türkei in die Ukraine zurückgekehrt waren. Wir haben uns sehr über die Rückführung der Asow-Leute geärgert, und das zu Recht. Aber am Ende wurden 75 der Unseren gerettet. Für mich ist dieses Ergebnis im Prinzip wichtiger als alles andere." Simonjan veröffentlichte dazu einen kurzen Videoclip, der einige Soldaten nach dem Grenzübertritt und vor der Weiterreise zeigt. Bei dem heutigen Austausch von Kriegsgefangenen handelte es sich um den ersten größeren offiziellen Austausch seit einigen Monaten. Mehr zum Thema – Ex-Selenskij-Berater Arestowitsch mit neuer Idee: Kiew und Moskau gemeinsam gegen den Westen

