Moskau: Angriff auf Belgorod erfolgte mit verbotener Streumunition

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am frühen Abend (Ortszeit) eine Erklärung zu dem Raketenangriff auf Belgorod am heutigen Tag veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die ukrainischen Streitkräfte Belgorod mit Streumunition angegriffen haben. Zum Einsatz seien zwei "Olcha"-Raketen in verbotener Clusterform und lenkbare "Vampir"-Raketen aus tschechischer Produktion gekommen. Der russischen Luftabwehr sei es gelungen, beide "Olcha"-Raketen und die meisten "Vampir"-Flugkörper abzufangen. Mehrere "Vampir"-Raketen und Streuteile von abgeschossenen "Olcha"-Raketen haben jedoch Wohnviertel von Belgorod getroffen. Das Verteidigungsministerium betont zugleich, dass Ziel des ukrainischen Angriffs zivile Einrichtungen und Wohnviertel gewesen seien. Im Falle eines direkten Einschlags von "Olcha"-Raketen mit Streumunition in der Stadt wären die Folgen unermesslich schwerwiegender gewesen, als sie es ohnehin schon sind. Das Kiewer Regime, das dieses Verbrechen begangen hat, so die Erklärung, versuche, von den Niederlagen an der Front abzulenken und Russland zu ähnlichen Aktionen zu provozieren. Die russischen Streitkräfte, heißt es weiter, nehmen nur militärische Einrichtungen und unmittelbar damit verbundene Infrastruktur zum Ziel. Daran werde man auch weiterhin festhalten. Mehr Informationen in Kürze ...

