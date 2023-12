Berufstätig, 35 Jahre alt: Russische Armee zeigt den durchschnittlichen Mobilisierten

Laut einem Bericht des russischen Verteidigungsministeriums wurden im September 2022 mehr als 300.000 Personen im Rahmen einer Teilmobilmachung einberufen. Doch wer sind diese Männer? Die Behörde hat nun ein Porträt veröffentlicht.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Wie aus den Statistiken des Berichts "Armee in Zahlen-2023" hervorgeht, handelt es sich überwiegend um berufstätige Männer mit Pflichtschulabschluss (63 Prozent) oder Fachschulabschluss (30 Prozent). Nur sieben Prozent haben einen Hochschulabschluss. Die überwiegende Mehrheit hat zuvor in der Armee gedient (96,4 Prozent). Analyse Warum die USA wollen, dass Kiew ein weiteres Jahr kämpft Zu Beginn der Teilmobilmachung waren 89 Prozent der Männer erwerbstätig. 40 Prozent von ihnen haben mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Darüber hinaus sind 57 Prozent der mobilisierten Männer verheiratet. 56,3 Prozent haben Kinder. Rund ein Drittel hat ein Kind, ein Viertel zwei Kinder und 0,3 Prozent drei Kinder. Im Rahmen der im September 2022 angekündigten Teilmobilmachung wurden dem Bericht zufolge 302.503 Personen einberufen. 33.000 Bürger hätten sich direkt nach Bekanntgabe der Mobilmachung gemeldet, ohne auf eine Einberufung zu warten. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte im Dezember, dass eine weitere Mobilisierungswelle nicht notwendig sei. Die Behörden hätten eine Kampagne zur Anwerbung von Freiwilligen gestartet. Es hätten sich mehr Männer gemeldet, als benötigt würden. Mehr zum Thema - Putin: Russland braucht keine zweite Mobilisierungswelle

