Informelles Treffen der Staats- und Regierungsoberhäupter der GUS in Sankt Petersburg

Die Staats- und Regierungschefs von Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Weißrussland sind auch dieses Jahr der Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin gefolgt und versammelten sich zu einem informellen Gipfeltreffen im russischen Sankt Petersburg. Es handelt sich um eine langjährige Tradition.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew / RIA Nowosti

Im russischen Sankt Petersburg hat am Dienstag ein informelles Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der GUS-Mitgliedstaaten begonnen. Der russische Präsident Wladimir Putin lud seine Kollegen aus Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan ein, den informellen Austausch mit einem Rundgang durch die Palast- und Parkanlagen der nördlichen Hauptstadt zu beginnen. Zunächst besuchten der Präsident und die hohen Gäste das Pawlowsk-Museumreservat. Nach einem Rundgang durch den Palast wurde den Staatsoberhäuptern in einem der Säle ein kurzes Konzert dargeboten: Das Nördliche Symphonieorchester und seine Solisten – der Cellist Sergei Roldugin und der Geiger Pawel Miljukow – spielten mehrere klassische Walzer und Romanzen. LIVE: Putin begrüßt Teilnehmer der GUS-Ratssitzung Die Staats- und Regierungschefs besuchten auch das Museumsreservat von Zarskoje Selo und sind bereits in Peterhof angekommen, wo sie den Großen Palast besichtigen wollen. Der informelle GUS-Gipfel wird mit einem Gespräch im Konstantinowski-Palast in Strelna enden. Diese Veranstaltung findet traditionell kurz vor Silvester statt. In diesem Jahr ist sie insofern bemerkenswert, als der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan dort zum ersten Mal seit den Ereignissen in Berg-Karabach zusammentreffen. Sie begrüßten sich mit einem Händedruck. Am Abend wurde bekannt, dass Alijew und Paschinjan bei einer Besprechung am Rande des Gipfeltreffens die Beziehungen ihrer Länder erörtert haben. Mehr zum Thema - "Der Arme muss um gebrochene Versprechen betteln" – Lukaschenko über Selenskij und den Westen

