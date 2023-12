Putin eröffnet Autobahn von Moskau nach Kasan

Wladimir Putin hat am Donnerstag per Videoschalte an der feierlichen Eröffnung der Autobahn M12 von Moskau nach Kasan teilgenommen. Der Bau erfolgte in Rekordzeit: Vom Projektstart bis zur Inbetriebnahme vergingen weniger als drei Jahre.

Quelle: Sputnik © Maxim Bogodwid

Der russische Präsident hat am Donnerstag per Videoschaltung den Verkehr auf den restlichen Abschnitten der Wostok-Autobahn M-12 von Moskau nach Kasan freigegeben. Die neue Autobahn soll die Fahrzeit zwischen den beiden Städten von 12 auf 6,5 Stunden verkürzen. Die Fahrt von Moskau nach Kasan kostet für Pkw 4.481 Rubel (rund 44 Euro). Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung seien in Russland noch nie in so kurzer Zeit realisiert worden. "Generell wird das Autofahren komfortabler und vor allem sicherer. Der Güterverkehr wird an Umfang und Effizienz zunehmen. Die Entwicklung des Inlandstourismus wird einen guten Impuls erhalten", so Putin. Jetzt habe der weitere Ausbau der Strecke nach Jekaterinburg und Tjumen Priorität. Es gebe noch viel zu tun, aber es bestehe kein Zweifel daran, dass alle Aufgaben erledigt würden. Tatarstans Oberhaupt Rustam Minnichanow sagte, dass er die Autobahn bereits getestet habe. "Alles ist auf höchstem Niveau", betonte er. Die 810 Kilometer lange Autobahn ist seit dem Jahr 2020 im Bau. Bis Ende 2024 soll sie die russische Hauptstadt mit Jekaterinburg und Tjumen verbinden. Für die Zukunft ist eine Verlängerung bis Wladiwostok geplant. Mehr zum Thema – Rahmedetalbrücke: Untersuchungsausschuss belegt langfristige Schlamperei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.