Russland: Flughafen Krasnodar könnte erstmals seit Februar 2022 wieder öffnen

Der internationale Flughafen Krasnodar ist seit Februar 2022 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Nun könnte er nach einem Testflug am 15. Dezember wieder in Betrieb gehen, teilt der Gouverneur des Gebiets Krasnodar mit.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Weniamin Kondratjew, der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, kündigt an, dass der Flughafen Krasnodar nach einem Testflug in dieser Woche eröffnet werden könnte. Lokale Medien schreiben, der Flughafen habe bereits bewiesen, dass er für die Abfertigung von Flugzeugen sicher sei. Die Fluggesellschaft Azimut Airlines soll am 15. Dezember einen Testflug von Moskau nach Krasnodar durchführen. Im Falle einer Eröffnung stünden mehrere russische Fluggesellschaften bereit, den Flugbetrieb aufzunehmen, berichten russische Medien. Die Pressestellen des russischen Verkehrsministeriums und der Luftfahrtbehörde haben das Vorhaben bisher nicht offiziell kommentiert. Unter Bezugnahme auf Quellen aus der Luftfahrtindustrie berichtet die Nachrichtenplattform RBK, dass die Behörden auch eine Öffnung des Flughafens Elista in Erwägung ziehen. Im Februar vergangenen Jahres wurde der Flughafen Krasnodar neben mehreren anderen Flughäfen in Süd- und Zentralrussland aus Sicherheitsgründen geschlossen. Derzeit ist der Flughafen Sotschi der einzige in Betrieb befindliche Flughafen im Süden Russlands. Aufgrund von Umleitungen kommt es zu Verspätungen. Mehr zum Thema - Flughafen Sankt Petersburg: Russische Holding übernimmt vollständige Kontrolle

