Russen auf dem Niveau italienischer Meister: Einzigartige Stradivari-Geige in Moskau restauriert

Eine einzigartige Stradivari-Geige wurde von Fachleuten des Moskauer Musikmuseums restauriert. Zum ersten Mal wurde eine Restauration dieses Niveaus in Russland erfolgreich durchgeführt – zuvor hatte man stets italienische Meister zurate gezogen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die Fachzeitung The Art Newspaper berichtet, dass die legendäre Geige von Antonio Stradivari, die lange im Besitz des berühmten Geigenvirtuosen Henryk Wieniawski gewesen war, von Spezialisten des Moskauer Musikmuseums restauriert wurde. Anna Kusnezowa, Chefkuratorin des Musikmuseums, erklärte The Art Newspaper: "Was diesen Fall einzigartig macht, ist, dass zum ersten Mal eine Restaurierung dieses Niveaus in Russland und von einem russischen Handwerker durchgeführt wurde. Die letzte Restaurierung von Musikinstrumenten der Staatlichen Sammlung wurde im Jahr 2018 in Italien, in der Stadt Cremona, durchgeführt." Meinung Stardirigent Frantz fliegt aus allen Ämtern: "Wegen Russland-Aktivitäten" – Spiegel tritt nach Der Kunstrestaurator Wassili Wjatkin, der seit vielen Jahren mit Musikinstrumenten aus der Staatlichen Sammlung arbeitet, suchte sorgfältig die Komponenten für den Lack, die Pigmente und die Farbstoffe aus und bestimmte das Holz, um Abplatzungen und Schäden an dem einzigartigen Instrument, das Stradivari im Jahr 1723 geschaffen hatte, zu beheben. Das Ergebnis ist nicht nur eine vorbildliche Optik, sondern auch der Erhalt der Spielbarkeit des Instruments, schreibt The Art Newspaper. Der berühmte Virtuose Wieniawski, ein in Polen geborener Komponist und Professor am Sankt Petersburger Konservatorium, hatte auf seinen Tourneen im 19. Jahrhundert viele Konzerte mit diesem Instrument gegeben, erklärte The Art Newspaper: "Dann kam die Geige in die Sammlung des Kunstmäzens Konstantin Tretjakow (1830–1908), dem Namensvetter der berühmten Kunstsammler, der ebenfalls ein Moskauer war. Und schon aus seinen Händen, als Teil eines Geschenks von drei Dutzend einzigartiger Instrumente, wurde 'die Geige von Wieniawski' dem Moskauer Konservatorium geschenkt – 'zum Gebrauch für die ärmsten Studenten', wie der Schenker es formulierte. Im Jahr 1919 wurde aus der Schenkung von Konstantin Tretjakow die Staatliche Sammlung von Streichinstrumenten gegründet, die nicht nur ein Museumsfundus war, sondern auch ein funktionierendes Instrumentenarsenal für Interpreten der höchsten Klasse." Jetzt ist die restaurierte einzigartige Geige in einer Ausstellung im Russischen Nationalmuseum für Musik zu sehen. Mehr zum Thema – Drohungen zum Trotz: Klassische Musiker aus dem Westen arbeiten weiter in Russland

