Russischer Chefökonom: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird Erwartungen übertreffen

Laut dem Chefökonomen der staatlichen russischen Entwicklungsgesellschaft VEB.RF hat sich die Wirtschaft weitgehend von den Sanktionen erholt. Laut dem Experten könnte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis Ende des Jahres sogar noch 3,2 bis 3,3 Prozent erreichen.

Quelle: Gettyimages.ru

Die russische Wirtschaft könnte in diesem Jahr stärker wachsen als bisher prognostiziert, erklärte Andrej Klepach, Chefökonom der staatlichen russischen Entwicklungsgesellschaft VEB.RF, am Donnerstag. Klepach zufolge könnte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis Ende des Jahres 3,2 bis 3,3 Prozent erreichen. Klepach sagte während der Plenarsitzung des Forums Cities of Russia in Jekaterinburg: "Die Makroökonomie, insbesondere in diesem Jahr, gefällt uns sehr gut, denn die Ergebnisse sind in der Tat besser, als alle erwartet haben." Russland und Venezuela vereinbaren Erweiterung der Handelsbeziehungen Der Analyst erwartet, dass die Realeinkommen der russischen Bevölkerung in diesem Jahr trotz des Inflationsdrucks um etwa 5 Prozent steigen werden. Das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung prognostizierte bisher ein BIP-Wachstum von 2,8 Prozent im Jahr 2023. In der vergangenen Woche erklärte der Leiter des Ministeriums, Maxim Reschetnikow, dass er angesichts der Wachstumsrate der letzten beiden Quartale eine bessere Leistung erwarte und hob die Prognose auf 3 Prozent an. Nach Schätzungen der Zentralbank verzeichnete die Wirtschaft sowohl im zweiten (4,9 Prozent) als auch im dritten Quartal (5,1 Prozent) ein deutliches Wachstum. Die Regulierungsbehörde erwartet ein jährliches Wachstum von 2,2-2,7 Prozent bis zum Jahresende. Russland ist seit letztem Jahr wegen des Ukraine-Konflikts mit beispiellosen Wirtschaftssanktionen des Westens konfrontiert, die die Wirtschaft bis Ende 2022 um 2,1 Prozent schrumpfen ließen. Jüngste Daten zeigen jedoch, dass sich das Land bereits weitgehend von diesem Einbruch erholt hat. Mehr zum Thema – Russland: 2023 über eine Million Wohnungen neu gebaut

