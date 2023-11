Bericht: Alljährliche Frage- und Pressestunde mit Putin für 14. Dezember geplant

Dieses Jahr wird der russische Präsident seine Pressekonferenz zum Jahresende und seine Live-Fragestunde in einem "kombinierten Format" abhalten, teilt der Kreml mit. Einem Bericht zufolge ist die Veranstaltung für den 14. Dezember geplant.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

Wladimir Putins große Pressekonferenz, die dieses Jahr mit dem "Direkten Draht", einer Live-Fragestunde, kombiniert wird, ist für den 14. Dezember geplant, berichtet die Nachrichtenplattform RBK unter Berufung auf ihre Quellen. Beim "Direkten Draht" können die Bürger dem Präsidenten Fragen stellen und auf ihre Alltagsprobleme aufmerksam machen. Bei der Pressekonferenz beantwortet er Fragen von Journalisten zu unterschiedlichen Themen. Zentralbank-Chefin: Beschlagnahme russischer Vermögen bringt globales Finanzsystem ins Wanken Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag lediglich mitgeteilt, dass die zwei Formate kombiniert werden. Ein offizielles Datum nannte er nicht. Die offizielle Ankündigung werde "zu gegebener Zeit" erfolgen. "Das wird ein kombiniertes Format sein. Ja, dieses Jahr", sagte er zu Journalisten. Der Kreml hat bereits Erfahrung mit Pressekonferenzen in einem hybriden Format: Beispielsweise wurde die Konferenz im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie als Videokonferenz organisiert, bei der nicht nur Journalisten, sondern auch einfache Bürger ihre Fragen stellten. Im vergangenen Jahr hatte Putin weder die Live-Fragestunde noch seine Jahrespressekonferenz abgehalten. Die diesjährige Veranstaltung wird damit die erste seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Mehr zum Thema - Kremlsprecher Peskow: Bisher noch keine Erklärung Putins zu Teilnahme an Wahlen 2024

