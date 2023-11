Minister: Verteidigungsindustrie versorgt Russlands Armee mit modernen Waffen

Auf dem Forum "Rossija 2023", das aktuell in Moskau stattfindet, hob Russlands Industrie- und Handelsminister, Denis Manturow, die Fähigkeiten der russischen Verteidigungsindustrie hervor.

Quelle: www.globallookpress.com © Maksim Konstantinov

Russlands Industrie- und Handelsminister, Denis Manturow, hat in seinem Vortrag auf dem Forum "Rossija 2023" im Rahmen des föderalen Bildungsmarathons "Snanije – Perwyje" die Bedeutung der Verteidigungsindustrie für die russischen Streitkräfte hervorgehoben. "Ich versichere Ihnen, dass der Komplex der Verteidigungsindustrie die Kampfflugzeuge, die Marine und die Landstreitkräfte mit allen fortschrittlichen Waffentypen vollständig und genau nach Plan versorgt." Viele ausländische Experten würden die russische Verteidigungsindustrie zu Recht als die perfekteste der Welt bezeichnen, fügte Manturow hinzu. Wie die Nachrichtenagentur Regnum berichtete, hatte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu zuvor erklärt, die russische Regierung habe der Rüstungsindustrie erlaubt, alle Reserven zu nutzen, um die Artillerieproduktion zu steigern. Das Forum "Rossija 2023" findet vom 4. November 2023, dem Tag der nationalen Einheit, bis zum 12. April 2024 auf dem Gelände der "Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft" (WDNCh) in Moskau statt. Es präsentiert die wichtigsten Errungenschaften verschiedener Wirtschaftssektoren mit über 130 Ausstellungen und 13 Ausflugsrouten. Über 190.000 Personen besuchten das Forum am Tag der Eröffnung. Der Eintritt für die Besucher ist kostenlos. Mehr zum Thema – Ausstellung "Russland 2023" in Moskau eröffnet

