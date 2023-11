Schießerei am Paulaner in Moskau – Vier Verletzte

Bei einer Schießerei im Paulaner Brauhaus im Zentrum von Moskau wurden am Sonntagabend vier Personen verletzt. Der Täter konnte festgenommen werden, es handelte sich wohl um einen privaten Konflikt, der ausartete.

Quelle: Sputnik © Natalia Seliwerstowa

Vor dem oder im Paulaner-Restaurant in Moskau hat es am Sonntagabend einen Schusswechsel gegeben. Nach vorläufigem Stand sind vier Personen verletzt worden. RIA Nowosti zitiert einen Behördenvertreter mit den Worten: "Bei einer Schießerei im Restaurant 'Paulaner Brauhaus' am Schljusowaja-Ufer im Zentrum Moskaus wurden drei Menschen verletzt." Die Zahl der Verletzten wurde inzwischen auf vier nach oben korrigiert. Der Angreifer wurde festgenommen, er schoss mit einer Schreckschusswaffe, teilte die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt mit. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Innenministerium berichtet, dass die Schießerei auf einen privaten Konflikt zurückzuführen ist, der in ein Handgemenge ausartete. Ob es zur Einleitung eines Strafverfahrens kommt, wird derzeit entschieden. Das Moskauer Paulaner befindet sich im Süden der Innenstadt der russischen Hauptstadt, unweit des Pawelezer Bahnhofs. Es wurde im Jahr 2013 als erste russische Filiale des bayrischen Bierbrauers eröffnet. Inzwischen gibt es in Moskau drei Paulaner-Filialen. Mehr zum Thema - Geiselnahme am Flughafen Hamburg beendet

