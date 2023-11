Russland: Zwei Teenager retten Rentner aus brennender Wohnung

In der russischen Stadt Perm im Ural haben zwei hilfsbereite Teenager einen älteren Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet. Das Feuer brach aus, weil eine Kirchenkerze unbeaufsichtigt gelassen wurde.

Quelle: Sputnik © Wladislaw Sergijenko

Zwei Teenager aus der russischen Großstadt Perm im Ural haben sich als echte Helden erwiesen. Bei einem Spaziergang bemerkten sie Flammen in einem Fenster im ersten Stock eines mehrstöckigen Gebäudes. Die Jugendlichen liefen durch den Eingang in das Haus, sahen dichten Rauch und begannen, die Hausbewohner zu alarmieren. Glücklicherweise gelang es den Jungen, auch den Eigentümer der brennenden Wohnung aufzuwecken. Die Tür der Wohnung wurde von einem 87-jährigen Mann geöffnet, nachdem die Jungen heftig gegen die Tür getrommelt hatten. Die Jugendlichen brachten ihn nach draußen. Einer der Jungen erzählte: "Wir gingen mit dem älteren Mann an die frische Luft. Während ich mit meinem Handy die Feuerwehr anrief, machte Timofei einen Lappen nass und hielt ihn sich vor den Mund, um zu prüfen, ob sich noch andere Personen in der Wohnung befanden, aber zum Glück fand er niemanden." Nach dem Vorfall wurde das Opfer mit Anzeichen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens ankamen, evakuierten sie mithilfe einer speziellen Leiterzwei weitere Personen aus dem Haus. Ersten Angaben zufolge war das Feuer durch eine nicht gelöschte Kirchenkerze ausgebrochen. Wie das Katastrophenschutzministerium anmerkte, gelang es dank des entschlossenen Handelns der jungen Männer, ein Menschenleben zu retten. In naher Zukunft werden sie vom Ressort ausgezeichnet. Mehr zum Thema - Journalisten bei ukrainischem Angriff mit Streumunition auf Donezk verletzt – Tote Zivilisten

