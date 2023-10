Journalistin des US-Senders Radio Free Europe in Russland festgenommen

Eine in Prag lebende Journalistin, die sowohl die russische als auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, wurde in Russland festgenommen. Sie soll sich bei den Behörden nicht als "ausländische Agentin" angemeldet und sensilbe Daten über militärische Aktivitäten gesammelt haben.

Quelle: AP © Claire Bigg

Alsu Kurmaschewa arbeitet als Redakteurin beim staatlichen US-Mediensender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Sie lebt mit ihrer Familie in Prag. Im Mai dieses Jahres flog sie aus familiären Gründen nach Russland. Bei ihrem Ausreiseversuch im Juni wurde sie am Flughafen Kasan festgenommen. Sowohl der russische als auch der US-amerikanische Reisepass wurden ihr entzogen. Anschließend wurde sie mit einer Geldstrafe belegt, da sie die russischen Behörden nicht über ihre zweite Staatsbürgerschaft informiert hatte, schreibt Radio Liberty. Meinung Wie ein von der CIA gegründetes Staatsunternehmen im Kalten Krieg 2.0 kämpft Die darauffolgenden Monate verbrachte Kurmaschewa in Russland und wartete auf die Rückgabe ihrer Pässe. Doch am 18. Oktober wurde sie festgenommen und beschuldigt, sich bei den Behörden nicht als "ausländische Agentin" angemeldet zu haben. Dafür drohen ihr eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit oder bis zu fünf Jahre Haft. Das Portal Tatar Inform berichtet unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, dass Kurmaschewa Informationen über mobilisierte Professoren an einer Universität in Tatarstan erhalten und diese Informationen angeblich genutzt habe, um "alternatives Analysematerial" für "relevante internationale Behörden" vorzubereiten und "Informationskampagnen durchzuführen, die Russland diskreditieren". Zudem könnte der Journalistin möglicherweise auch eine Anklage wegen eines Buches drohen, in dem sie die russische Militäroperation in der Ukraine kritisiert. Ihr Arbeitgeber forderte die sofortige Freilassung der Journalistin. "Alsu ist eine sehr angesehene Journalistin, hingebungsvolle Ehefrau und hingebungsvolle Mutter von zwei Kindern. Sie muss sofort freigelassen werden, um zu ihrer Familie zurückzukehren", sagte Jeffrey Gedmin, Präsident des Medienunternehmens. Die Journalistin berichte über die Probleme nationaler Minderheiten in Tatarstan und Baschkortostan sowie über zivile Initiativen zum Schutz und Erhalt der tatarischen Sprache und der tatarischen Kultur. Russian authorities in Kazan have detained Alsu Kurmasheva, an editor with @RFERL's Tatar-Bashkir Service.Read now: https://t.co/eidb2g44GZpic.twitter.com/kCXODsiKWj — RFE/RL Pressroom (@RFERLPress) October 18, 2023 Das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) teilte in einer Erklärung mit, die Organisation sei "zutiefst besorgt" über die Vorwürfe. Die russischen Behörden müssten "sie sofort freilassen und alle gegen sie erhobenen Anklagen fallen lassen". Seit 2012 gibt es in Russland ein Gesetz über sogenannte ausländische Agenten. Die Behörden können Einzelpersonen, Medien, NGOs und Organisationen als "ausländische Agenten" bezeichnen, die unter "ausländischem Einfluss" stehen und als "vom Ausland unterstützt" betrachtet werden. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) gilt seit dem Jahr 2017 als "ausländischer Agent", aber nicht Kurmaschewa persönlich. Mehr zum Thema – US-Journalist Gershkovich für weitere drei Monate in U-Haft in Russland

