Sotschi: Internationaler Schülerwettbewerb zu Finanzen und Recht im Finale

In Sotschi bestreiten Schüler aus 18 Ländern das Finale des Wettbewerbs über Wissen in den Bereichen Finanzen, Recht und Internet. Die 500 Finalisten qualifizierten sich aus insgesamt 2,8 Millionen Teilnehmern. Die Zahl der Interessenten wuchs stark an.

© Andrei Nikeritschew/Агентство «Москва»

Heute beginnt in Sotschi das Finale der dritten internationalen Finanz-Olympiade, auf der junge Menschen ihre Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, Internet und Recht im Wettstreit vergleichen. Gleichzeitig hat der Wettbewerb zum Ziel, genau diese Kompetenzen zu stärken und zu fördern sowie jungen Talenten einen Einstieg in eine Karriere zu eröffnen. In der anstehenden Woche gibt es für die Finalisten die Möglichkeit, mit Experten zu sprechen, interaktive Schulungen, Wettbewerbe zu wirtschaftlichen Fragestellungen und Panel-Diskussionen. Der Wettbewerb findet zum dritten Mal statt. Fast drei Millionen Schüler aus 19 Ländern konkurrierten ein Jahr untereinander in den Bereichen Mathematik, Informatik und Sozialwissenschaften. Von diesen fanden schließlich 500 den Weg ins Finale nach Sotschi. Austragungsort des Finales ist das Bildungs- und Förderungszentrum Sirius, das im Jahr 2014 auf Initiative von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gegründet worden war. Es befindet sich auf dem Gelände der Olympischen Winterspiele, die 2014 in Russland ausgetragen worden waren. Meinung Bildungsmonitor: der verzweifelte Wunsch nach Ingenieursstudenten Mit der Gründung des Bildungszentrums bekamen die vorhandenen Räumlichkeiten eine neue Bestimmung. Mit der pädagogischen Verbindung von Wissenschaft, Sport und Kunst ist es Ziel des Zentrums, die Entwicklung von Persönlichkeit und Kreativität junger Menschen zu befördern und zu stärken. Innerhalb der letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Teilnehmerstaaten am Jugend-Wettbewerb verdoppelt. Neben Brasilien, China und Kuba, nahm in diesem Jahr auch Namibia teil. Als Prämien für die Sieger winken ein erleichterter Zugang zum Wunschfach an der Universität. Dies entspräche in Deutschland in etwa dem garantierten Zugang zu einem Fach mit Numerus clausus. Im Jahr 2022 hatten über 26.000 Schulen und insgesamt 2,1 Millionen Schüler am Bildungsprojekt teilgenommen. In diesem Jahr ist die Zahl der teilnehmenden Schulen auf 30.500 und die der Schüler auf 2,8 Millionen angewachsen. Mehr zum Thema – Bildungsbarometer 2023: Unzufriedenheit und schlechte Noten für den Zustand deutscher Schulen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.