Microsoft stellt Lizenzverlängerung für russische Unternehmen ein

Der Softwarekonzern Microsoft hat beschlossen, ab Ende September die Lizenzen für russische Unternehmen nicht zu verlängern. Russlands Ministerium für digitale Entwicklung betont, dass es Alternativen gibt.

Quelle: Gettyimages.ru © picture alliance

Laut der Agentur TASS verlängert Microsoft ab dem 30. September keine Lizenzen für russische Unternehmen. Demnach akzeptiert der Konzern keine Zahlungen per Banküberweisung auf ein lokales Bankkonto als Zahlungsmethode. Bericht: Deutscher Softwarekonzern SAP lässt russische Kunden ohne Support zurück Am 10. August hat Microsoft seine Firmenkunden bereits gewarnt, dass sie ihre bestehenden Lizenzen verlieren werden. Das Unternehmen betonte, dass es die Sanktionen gegen Russland einhält, weshalb der Verkauf neuer Produkte und Dienstleistungen eingestellt wird. Dies gilt für die Microsoft-Dienste Outlook, Teams, Office, OneDrive und Sharepoint. Ein Microsoft-Vertreter sagte zu TASS: "Wie wir bereits erklärt haben, haben wir den gesamten Verkauf neuer Produkte und Dienstleistungen in Russland sowie viele andere Aspekte unseres Geschäfts ausgesetzt und halten uns an die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen." Russlands Minister für digitale Entwicklung Maksut Schadajew hat daraufhin erklärt, dass seine Behörde mit dieser Entscheidung gerechnet habe. "Alle wussten, wohin die Reise geht", so Schadajew. Ihm zufolge hatte das Ministerium anderthalb Jahre Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Er sagte, dass es derzeit Alternativen zu Microsoft-Produkten gibt, zum Beispiel russische Betriebssysteme auf Linux-Basis. Mehr zum Thema - Dank Microsoft: ChatGPT erhält uneingeschränkten Zugang zum Internet

