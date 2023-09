"Hier ist es einfach wunderschön" – Journalist aus USA findet Moskau attraktiver als New York

Ein US-amerikanischer Journalist reist nach Russland und vergleicht es mit den USA. Das Ergebnis fällt keineswegs zugunsten seiner Heimat aus: Der US-Amerikaner findet Moskau schöner als etwa New York oder Los Angeles.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikov

Der US-amerikanische Journalist Jackson Hinkle berichtet auf seinem YouTube-Kanal über seinen Besuch in Russland. In dem Video vergleicht er Moskau mit New York, Los Angeles und London. Nach Meinung des Journalisten ist die russische Hauptstadt schöner als alle diese Städte. Er stellt völlig überrascht fest: "Wenn man Moskau mit New York, Miami, Los Angeles oder London vergleicht, ist es hier einfach wunderschön. Dies ist ein erstaunlicher Ort. Der Service ist erstklassig, das Essen ist erstklassig, die Infrastruktur ist erstklassig. Es gibt keine Obdachlosen auf der Straße oder Drogensüchtige, die versuchen, dich anzugreifen, nur weil du atmest. ... Hier ist es sehr sauber." Als er über den Kreml, den Roten Platz, den Sarjadje-Park und die Basilius-Kathedrale spricht, machte der Journalist klar, dass es in den Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt. "Ich muss ehrlich sagen, so etwas gibt es in den USA nicht, es ist unglaublich", schwärmt er. Zuvor hatte sich Hinkle bereits auch über den derzeitigen Wiederaufbau von Mariupol durch die russische Regierung geäußert. "Putin hat für die notleidenden Bewohner von Mariupol schöne, kostenlose Wohnanlagen gebaut. Was aber hat die Ukraine nach Cherson und Charkow importiert? Nichts, außer BlackRock", schrieb er im Juli auf Twitter (heute die Plattform X). Mehr zum Thema - Neue Arbeitsplätze für Mariupol: Das "große Russland" unternimmt alle notwendigen Schritte

