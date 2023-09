Putin: Russische Wirtschaft völlig erholt

Trotz der beispiellosen Sanktionen gegen Russland hat sich die Wirtschaft des Landes vollständig erholt, sagt der russische Staatschef auf einer Sitzung zum Haushalt für 2024-2026. Zudem sei die wirtschaftliche Lage bei einigen Schlüsselindikatoren besser als die bisherigen Prognosen.

Quelle: Sputnik © Michail Metzel

Die russische Wirtschaft hat dem beispiellosen äußeren Druck standgehalten und sich vollständig erholt ‒ das BIP des Landes hat das Niveau vom Jahr 2021 erreicht. Dies verkündete der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Sitzung zum Entwurf des föderalen Haushalts für 2024-2026. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass die Erholungsphase der russischen Wirtschaft abgeschlossen ist. Wir haben dem beispiellosen Druck von außen, den Sanktionen einiger herrschender Eliten im sogenannten westlichen Block – einiger herrschender Eliten in bestimmten Ländern, die wir als unfreundlich bezeichnen – widerstanden." Der russische Staatschef bezeichnete die wirtschaftliche Lage in Russland als "stabil". Zudem sei die Wirtschaftslage bei einigen Schlüsselindikatoren besser als bisherige Prognosen. Putin wies darauf hin, dass noch im April ein BIP-Wachstum von 1,2 Prozent für dieses Jahr erwartet wurde. Dieses Niveau sei bereits übertroffen, und bis zum Jahresende könnte das BIP-Wachstum 2,5 Prozent, vielleicht sogar 2,8 Prozent erreichen, unterstrich der russische Präsident. Nach Einschätzung des Staatschefs steigt auch die Verbrauchernachfrage mit guter Dynamik, und die Industrie wächst stetig, vor allem dank des verarbeitenden Gewerbes. Im August erklärte Putin, Russland sei Ende 2022 zu einer der fünf größten Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen. Mehr zum Thema – Russlands Zentralbank erhöht Leitzins auf 13 Prozent

