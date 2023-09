Russlands Zentralbank erhöht Leitzins auf 13 Prozent

Im Kampf gegen die Inflation erhöht Russlands Zentralbank den Leitzins von 12 auf 13 Prozent. Die Machbarkeit einer weiteren Erhöhung werde geprüft, heißt es in einer Mitteilung am Freitag.

Quelle: Sputnik © Marija Dewachina

Die russische Zentralbank hat bei einer Sitzung am Freitag den Leitzins von 12 auf 13 Prozent erhöht. "Am 15. September 2023 beschloss der Vorstand der russischen Zentralbank, den Leitzins um 100 Basispunkte auf 13 Prozent zu erhöhen. Der Inflationsdruck in der russischen Wirtschaft bleibt hoch", teilte die Behörde mit. Sie verwies zudem auf das Wachstum der Inlandsnachfrage, mit dem die Produktionssteigerungen nicht mithalten können. Die Zentralbank will "auf ihren kommenden Sitzungen die Machbarkeit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses prüfen". Die nächste Sitzung ist für den 27. Oktober geplant. Welthandelsorganisation: Sanktionen gegen Russland schaden der Weltwirtschaft Die Entscheidung sei außerdem durch den schwachen Rubel beeinflusst worden, betonte die Vorsitzende Elwira Nabiullina. Sie hatte bereits zuvor signalisiert, dass eine Zinssenkung im September unwahrscheinlich sei. Vor genau einem Monat, am 15. August, hatte die Zentralbank bei einer Krisensitzung den Leitzins von 8,5 auf 12 Prozent erhöht. Auch damals hieß es, das Ziel sei eine Eindämmung der Inflation. Die jährliche Inflationsrate in Russland stieg zum 11. September auf 5,5 Prozent. Der Berater des Präsidenten, Maxim Oreschkin, hat diese Woche darauf hingewiesen, dass die Inflationsrisiken in Russland nach wie vor erheblich seien. Er schloss eine weitere Straffung der Geldpolitik nicht aus. Im Anschluss an die Sitzung stellte die Zentralbank auch ihre mittelfristige Prognose vor. Demnach soll das BIP-Wachstum 1,5 bis 2,5 Prozent im Jahr 2023, 0,5 bis 1,5 Prozent im Jahr 2024, 1 bis 2 Prozent im Jahr 2025 und 1,5 bis 2,5 Prozent im Jahr 2026 betragen. Mehr zum Thema - Bericht: Russland erwägt Entsperrung von Depotkonten aus "freundlichen" Ländern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.