Moskau: Staatliche Käufe von Apple-Technik im ersten Halbjahr 2023 um das Dreifache zurückgegangen

Laut Experten haben sich staatliche Käufe von Apple-Geräten in Russland in der ersten Hälfte des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Dreifache verringert. Der Grund ist ein Verbot der Nutzung von Apple-Produkten für Mitarbeiter russischer Staatsunternehmen.

Quelle: Sputnik © Evgeny Odinokov

Wie die Zeitung Wedomosti berichtet, haben Experten ausgerechnet, dass sich die staatlichen Käufe von Apple-Geräten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wertmäßig um mehr als das Dreifache reduziert haben – und das, obwohl die staatlichen Bestellungen für Smartphones und Tablets dieser Marke fortgesetzt werden. Dies geht aus einer Untersuchung der Experten des analytischen Recherchesystems für die Vergabe von Ausschreibungen "Tenderplan" hervor, die Wedomosti vorliegt. Medienbericht: China verbietet Staatsbeamten iPhone-Nutzung Laut der Zeitung zeige die Studie, dass Behörden und staatliche Unternehmen weiterhin Technologie von Apple kauften, allerdings seltener als früher. Gleichzeitig hätten die staatlichen Stellen und Unternehmen in Russland in den Jahren 2022 und 2023 noch keinen Ersatz in Form von Smartphones der russischen Marke AYYA beschafft, die mit dem sicheren einheimischen Betriebssystem Aurora laufen. Im Sommer war russischen Beamten und Mitarbeitern staatlicher Unternehmen die Nutzung von Apple-Smartphones untersagt worden, nachdem der Inlandsgeheimdienst FSB gewarnt hatte, dass er eine Kampagne des US-Geheimdienstes aufgedeckt habe, bei der ein Virus auf den Mobilgeräten von Apple eingesetzt wurde. Nach Angaben des Geheimdienstes waren "mehrere tausend" iPhones mit Malware infiziert. Der FSB stellte vor allem Auffälligkeiten fest, die "nur für Nutzer von Apple-Mobiltelefonen charakteristisch sind und durch die Arbeit einer bisher unbekannten Software verursacht werden." Daraufhin wurde die Nutzung von Apple-Produkten in untergeordneten Einrichtungen des Finanz-, des Energie- und des Bildungsministeriums, des Ministeriums für Digitalisierung, des Verkehrsministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel, des Föderalen Zolldienstes, der Luftfahrtbehörde Rosawiazija und der Russischen Eisenbahn untersagt. Nach dem Verbot dieser Technik für russische Staatsunternehmen folgte in China ein ähnlicher Erlass. Kürzlich wurde bekannt, dass die chinesischen Behörden den Mitarbeitern zentraler Regierungsstellen verboten haben, iPhones und andere Geräte ausländischer Marken am Arbeitsplatz zu benutzen bzw. mit ins Büro zu nehmen. Daraufhin brach der Kurs der Apple-Aktie ein, wie die Medien berichteten. Mehr zum Thema - FSB: USA nutzen Apple-Geräte für Spionage

