Nanotechnologie: Russland fördert Öl und Gas in der Arktis effizient und umweltfreundlich

Dank Nanotechnologie sollen Öl- und Gasbohrungen im Permafrost erleichtert werden: Russischen Wissenschaftlern ist ein neuer technologischer Durchbruch gelungen. Nun wird die Arktis-Förderung von Brennstoffen nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich sein.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wissenschaftler der Sibirischen Föderalen Universität wollen einheimische Nanofasern einsetzen, um die Qualität von Lösungen zu verbessern, die bei Öl- und Gasbohrungen im Permafrostgebiet verwendet werden, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. In einer Publikation für die Fachzeitschrift Journal of Molecular Liqiuds, in der ihre neue Entwicklung beschrieben wird, stellen russische Wissenschaftler fest: "Die Erschließung von Öl- und Gasfeldern unter den Bedingungen der arktischen Region ist ein aktuelles Problem, da die Nutzung von Öl- und Gasfeldern hier bisher aufgrund der ungünstigen Gesteins-, Technik-, Klima- und Umweltbedingungen unmöglich war. Dies erfordert eine Modernisierung der technologischen Lösungen." Wasserbasierte Bohrflüssigkeiten, die bei den meisten Öl- und Gasbohrungen verwendet werden, sind unter Permafrostbedingungen wenig nützlich, so die Forscher. Die Verluste solcher Flüssigkeiten beim Bohren sind enorm, das Wasser taut außerdem das Bohrloch auf, was zu dessen schnellem Zusammenbruch führt. Deshalb sind Lösungen auf Kohlenwasserstoffbasis unter arktischen Bedingungen effektiver. Russische Wissenschaftler werden sie nun mit Hilfe von Nanotechnologien bereichern. Sie wollen Aluminiumoxid-Nanofasern verwenden, um die Eigenschaften von Bohrspülungen auf Kohlenwasserstoffbasis zu verbessern. Die Forscher sind der Meinung, dass ein solcher Zusatz den Verschleiß der Ausrüstung und die Spülungsverluste verringert und dazu beiträgt, das gebohrte Gestein effizienter aus dem Bohrloch zu pumpen. Analyse Konfrontation mit Russland am Polarkreis – Luftwaffenmanöver Arctic Challenge Exercise 2023 Die von den russischen Forschern vorgeschlagenen Nanofasern sind ein einzigartiges kristallines Material der neuen Generation mit extrem hoher mechanischer Festigkeit. Maxim Prjaschnikow, Mitglied des Forschungslabors der Sibirischen Universität, erklärte in einem Gespräch mit RIA Nowosti, dass Zusatzstoffe aus Nanopartikeln die Eigenschaften von Bohrflüssigkeiten erheblich verändern sowie ihre Stabilität und die Effizienz von Bohrvorgängen erhöhen können. Prjaschnikow erklärte auch, dass die Erfindung der russischen Wissenschaftler nicht nur den Bohrunternehmen in der Arktis helfen kann, sondern auch überall dort, wo sie mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert sind: "Bohrspülungen mit dem Zusatz von Nanofasern können die Stabilität von Bohrlöchern nicht nur im Permafrost, sondern auch in Schieferformationen garantieren und die Umweltbelastung durch den Wegfall der üblichen giftigen Chemikalien in der Bohrspülung verringern." Mehr zum Thema - Myśl Polska: Russische Nuklearflotte bereit für einen Durchbruch in der Arktis

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.