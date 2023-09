Wieder Neueröffnung in Moskau: Metro erreicht Flughafen Wnukowo

Moskau baut sein öffentliches Verkehrsnetz weiterhin im rekordverdächtigen Tempo aus. Am Mittwoch wurden wieder zwei neu erbaute Metrostationen eingeweiht, am kommenden Wochenende folgen drei weitere. Das Besondere heute: Die Metro erreichte den internationalen Großflughafen Wnukowo.

Es ist die zweite und übrigens nicht die letzte Einweihung neuer Metrostationen und Metrostrecken im Jahr 2023, die Moskau am Mittwoch erlebt hat.

Bereits am 1. März sind acht neu erbaute Stationen eröffnet und damit der Große Metroring, die derzeit größte U-Bahn-Ringlinie der Welt, geschlossen worden. Bei einer Länge von über 58 Kilometern dauert eine volle Runde mit dem modernen "Moskwa"-Zug 80 Minuten!

Und schon am kommenden Wochenende steht die nächste Verlängerung, die dritte in diesem Jahr, an: Drei neue Stationen werden dann im äußersten Norden der russischen Hauptstadt die ersten Fahrgäste begrüßen.

Heute aber gab es eine Premiere doppelter Art. Zwei Stationen und fünf Kilometer Strecke, teils im Tunnel, teils auf einem Viadukt, wurden feierlich eingeweiht. Und: Erstmals seit 75 Jahren erreicht eine Metrolinie in Russland einen in Betrieb befindlichen Flughafen. Wer künftig in Wnukowo, dem drittgrößten Flughafen Moskaus, landet, kann direkt aus dem Terminal in die Metro steigen und erreicht in knapp 40 Minuten die Wolkenkratzer der Moskauer City ‒ anders als mit dem seit vielen Jahren betriebenen Schnellzug "Aeroexpress" zum normalen Stadttarif (50 Rubel, etwa 50 Cent).

Thematisch passend sind die neuen Stationen gestaltet. Sie erinnern mit Mosaiken und Wandbildern an die großen Konstrukteure sowjetischer Flugzeuge ‒ Iljuschin, Tupolew, Suchoi ‒ und deren legendäre Giganten der Lüfte.

Auch die Gestaltung der zweiten neuen Metrostation "Pychtino" ist dem Thema der Zivilluftfahrt gewidmet. Hier sind Konstruktionszeichnungen diverser Flugzeugtypen an den Hintergleiswänden angebracht. Diese Station liegt teilweise oberirdisch und verfügt über große Fenster, durch die man die Landschaft in dieser einst entlegenen und ruralen Gegend beobachten kann.

Metrofans haben bereits ein Video, das beide neuen Stationen und den Übergang vom Flughafenterminal zur ersten Aerometro Russlands zeigt, ins Netz gestellt.

Anders als die meisten Metrofans annehmen, ist es historisch betrachtet allerdings nicht das erste Mal in Russland, dass man mit der Metro einen Flughafen erreichen kann. Als die grüne Metrolinie im Jahr 1938 eröffnet wurde, trug deren Station "Aeroport" (Aeroport ist die russische Bezeichnung für Flughafen) diesen Namen mit Recht: Sie lag am damaligen Flughafen der Hauptstadt. Obwohl der Passagierbetrieb 1948 mit der Eröffnung neuer Flughäfen in größerer Entfernung von der wachsenden Stadt hier eingestellt wurde, behielt die Metrostation ihren Namen bis heute.

