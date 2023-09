Medienbericht: McDonald's will früher oder später nach Russland zurückkehren

Inhaber des McDonald's-Konzerns, die sich nach Beginn des Ukraine-Konflikts mit großem Getöse aus dem russischen Markt zurückgezogen haben, sind, wie sich zeigt, nicht für immer gegangen. Sie haben den Rückkauf des Unternehmens ins Auge gefasst, – sobald es die Lage erlaubt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der russische Geschäftsmann Alexander Gowor, der die Fast-Food-Kette McDonald's von dem US-amerikanischen Unternehmen aufgekauft hat, erzählte der Nachrichtenagentur TASS, dass die Eigentümer der Kette die Möglichkeit einer Rückkehr auf den russischen Markt "durch die Hintertür" ins Auge gefasst hätten. Laut Gowor wurde er, ein ehemaliger McDonald's-Franchisenehmer, gerade deshalb als neuer Eigentümer des Betriebs in Russland ausgewählt. Der Geschäftsmann erklärte gegenüber TASS: "Diejenigen, die die Entscheidung im Namen des Unternehmens getroffen haben, hatten ihre eigene Logik. Um ehrlich zu sein, hätte ich mich an ihrer Stelle auch für mich entschieden. Ich hatte mich bereits als Partner bewährt, ich kannte das System in- und auswendig. Welchen Grund sollte McDonald's haben, ein Risiko mit einem Außenseiter einzugehen? Sie machten keinen Hehl daraus, dass sie mit einer Rückkehr nach Russland rechneten, wenn sich die Umstände änderten, und sie wollten sicher sein, dass das Geschäft nicht zusammenbrechen würde." Gowor sagte auch, dass er Vertretern des amerikanischen Unternehmens versprochen habe, dass er eine Kontrollbeteiligung an der russischen Kette behalten werde. Gleichzeitig sehe die Vereinbarung auch eine Option für die spätere Rückgabe des McDonald's-Geschäfts vor – und alles, was der russische Unternehmer in der Zwischenzeit in das Geschäft investieren würde, müssten ihm die US-Amerikaner bei einer Übernahme zurückerstatten. Mehr zum Thema - Russlands McDonald's-Ersatz übertrifft Original

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.