Russland: Drohne über Industriezentrum Kurtschatow abgeschossen

Eine Drohne hat die russische Stadt Kurtschatow angegriffen, meldete der Gouverneur des Gebietes Kursk am Freitagmorgen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Kurtschatow ist ein Industriezentrum in der Nähe des Kernkraftwerks Kursk.

Quelle: Sputnik © Maxim Blinow

In der Nacht auf Freitag ist eine Drohne in der Stadt Kurtschatow abgestürzt, meldete der Gouverneur des Gebietes Kursk. Die Fassade eines Verwaltungsgebäudes sei leicht beschädigt worden, fügte Roman Starowojt hinzu. Niemand sei verletzt worden. Ersten Berichten zufolge soll es zwei Drohnen gegeben haben, die in ein Gebäude gekracht sind. Starowojt erklärte später, der Absturz des zweiten Fluggerätes sei nicht bestätigt worden. Kurtschatow liegt im Grenzgebiet Kursk. Ende der 1960er-Jahre wurde die Stadt gegründet und nach dem Physiker Igor Kurtschatow benannt. Er gilt als Vater der sowjetischen Atombombe. Das Kernkraftwerk Kursk liegt etwa vier Kilometer davon entfernt. Laut einer Pressemeldung arbeitet das Kraftwerk normal weiter, die Strahlung liegt im Normalbereich. Der Moskauer Bürgermeister meldete am Freitag den Abschuss einer Drohne nahe der Stadt Ljuberzy am Rande der russischen Hauptstadt. "Vielen Dank an das Militär, dass es uns den Tag des Wissens nicht verderben ließ", schrieb Sergei Sobjanin. Der Angriff führte zu Verspätungen auf allen vier Moskauer Flughäfen. Auch die Gouverneure der Gebiete Pskwow und Belgorod berichteten am Freitagmorgen über Drohnenangriffe. Die russischen Grenzregionen Kursk, Brjansk und Belgorod sowie Moskau und die Krim werden beinahe täglich von Drohnen angegriffen. Moskau beschuldigt Kiew, Sabotageakte gegen bedeutende Infrastrukturstandorte des Landes, darunter Kernkraftwerke, zu planen. Mehr zum Thema - Drohnenangriffe auf Russland: Mehrere Transportflugzeuge nahe NATO-Ostgrenze beschädigt

