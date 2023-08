In Moskau 16-jährige Eiskunstläuferin Alina Gorbatschowa vermisst

In Moskau wird seit Montag die 16-jährige Eiskunstläuferin Alina Gorbatschowa vermisst. Das Mädchen ist die russische Juniorenmeisterin im Eiskunstlauf. Die letzten Kameraaufnahmen zeigen, dass sie nach dem Training gegen 19 Uhr Ortszeit einen Park betrat.

© Alexander Wilf

In Moskau wird eine 16-jährige Eiskunstläuferin Alina Gorbatschowa vermisst. Das Mädchen ist die russische Juniorenmeisterin im Eiskunstlauf. Wie die Mutter der Athletin, Jekaterina, gegenüber RIA Nowosti erklärte, werde sie seit Montag vermisst. Die Agentur zitiert die Worte der Mutter: "Es gibt noch keine Informationen über Alina. Wir suchen immer noch nach ihr. Es gibt nur Aufnahmen von den Kameras, wie sie den Park betreten hat, nichts mehr. Jetzt ist der Kynologe mit einem Hund angekommen, die werden nach ihr suchen. Aber es ist schon lange her." Am Montag soll die 16-jährige Eiskunstläuferin die Eisbahn Tschkalow-Arena nach dem Training verlassen und sich auf den Weg zur Wladimirskaja-Kirche gemacht haben, wo Kameras sie ein letztes Mal aufnahmen. Die Bilder zeigten, dass sie gegen 19.00 Uhr Ortszeit den Park betreten hat. Die Agentur RBK veröffentlichte die entsprechende Aufnahme. An der Suche nach Alina beteiligen sich freiwillige Helfer sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes, des Innenministeriums und des Ermittlungskomitees. RIA Nowosti schreibt auch, dass Taucher an der Suche nach der vermissten Eiskunstläuferin beteiligt seien. Ein Video vom Suchort wurde veröffentlicht. Die Moskauer Staatsanwaltschaft teilte auf ihrem Telegram-Kanal mit, dass die vermisste Eiskunstläuferin am Nachmittag gegen 13 Uhr Ortszeit in einem Café in Moskau von Überwachungskameras gefilmt wurde. Die Suche nach ihr geht weiter. Im Februar 2023 hatte Alina die russischen Juniorenmeisterschaften im Eiskunstlauf in der russischen Stadt Perm gewonnen. Alinas Trainerin, Sofja Fedtschenko, teilte in einem Interview mit, dass Alina eine sehr fleißige Athletin sei. Sie habe davon geträumt, Olympiasiegerin zu werden. Mehr zum Thema – Russland: 22 vermisste Touristen wohlbehalten aufgefunden

