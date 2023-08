Russland: FSB-Hubschrauber stürzt im Gebiet Tscheljabinsk ab

Ein Hubschrauber vom Typ Mi-8 ist bei einem Übungsflug im Südural Russlands im Gebiet Tscheljabinsk abgestürzt. Der Hubschrauber gehörte dem russischen Inlandsgeheimdienst (FSB). Nach vorläufigen Informationen sind bei dem Absturz drei Menschen ums Leben gekommen.

Ein Hubschrauber vom Typ Mi-8 ist im Gebiet Tscheljabinsk abgestürzt, wie der Pressedienst des Regionalgouverneurs gegenüber der Nachrichtenagentur RBK mitteilte. Der Hubschrauber gehörte dem russischen Inlandsgeheimdienst (FSB), teilte der Gouverneur, Alexei Texler, auf seinem Telegram mit. Es wurden keine Einwohner verletzt und auch Wohngebäude wurden nicht beschädigt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort tätig. Ferner schrieb er: "Nach vorläufigen Informationen sind bei dem Hubschrauberabsturz drei Menschen ums Leben gekommen. Ich spreche den Familienangehörigen und Freunden mein Beileid aus." Der russische Telegram-Kanal Readovka veröffentlichte ein Video, auf dem die Löschung eines durch den Hubschrauberabsturz verursachten Brandes zu sehen ist. TASS LIVE zeigte außerdem eine entsprechende Aufnahme. Der Unfall ereignete sich bei einem Trainingsflug in der Nähe des Dorfes Prudny im Gebiet Tscheljabinsk im Südural. Der Hubschrauber stürzte in einen Wald, berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf Rettungsdienste. Die Ursache der Katastrophe ist noch nicht geklärt. Nach vorläufigen Informationen wurde der Absturz durch eine technische Störung des Hubschraubers verursacht. Der letzte Unfall mit einem Mi-8 hatte sich am 27. Juli im Altai ereignet. Der private Hubschrauber stürzte bei der Landung in der Siedlung Tjungur nahe der Grenze zu Kasachstan ab. Nach vorläufigen Angaben traf die Maschine auf elektrische Leitungen, woraufhin ein Feuer ausbrach. Sechs Menschen starben. Mehr zum Thema – Russland: Mi-8-Hubschrauber mit Touristen abgestürzt – sechs Tote gemeldet

