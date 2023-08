Peskow: Russische Luftverteidigung wehrt ukrainische Drohnenangriffe erfolgreich ab

Der Kremlsprecher Dmitri Peskow hat den Einsatz der russischen Flugabwehr bei ukrainischen Drohnenattacken als wirksam eingeschätzt. Er äußerte sich zu dem Thema bei einem Briefing am Freitag.

Quelle: Sputnik © ALEXEI DANITSCHEW

Alle relevanten Luftabwehrsysteme Russlands seien recht aktiv bei der Drohnenabwehr, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, am Freitag bei einem Briefing. Damit reagierte er auf eine Journalistenfrage, ob der Kreml wie auch der russische Präsident Wladimir Putin über die zunehmenden ukrainischen Drohnenangriffe besorgt seien. Peskow zufolge habe es eine solche Aktivität schon einmal gegeben. Ferner stellte er fest, dass es sich dabei tatsächlich um terroristische Aktionen handele, "weil sie größtenteils nur auf Wohnhäuser und Wohneinrichtungen abzielen". Hierzu sagte er, es liege an Besonderheiten der Drohnenabwehr, dass es nicht immer möglich sei, "kleinere Schäden zu vermeiden". Dennoch müsse man zugeben, dass die Luftverteidigung sowie alle notwendigen russischen Schutzsysteme effektiv funktionieren. Hierbei stellte der Kremlsprecher klar: "Die spezielle Militäroperation wird fortgesetzt, um eine solche terroristische Bedrohung auch in Zukunft zu beseitigen." Auf eine Frage, wie der Kreml auf ukrainische Angriffsversuche in Bezug auf die Halbinsel Krim reagiere, antwortete Peskow, dass es sich auch in dem Fall um die terroristische Tätigkeit ukrainischer Kräfte handle. Und weiter: "Sie ist auch für die Krim relevant. Dort werden notwendige Maßnahmen ergriffen. Deshalb müssen wir eine spezielle Militäroperation fortsetzen, damit unsere Gebiete keiner solchen Bedrohung ausgesetzt werden." Die Ukraine versucht regelmäßig Drohnenangriffe auf russisches Territorium. In der Nacht zum Freitag ist die Krim von 42 Drohnen angegriffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Demnach haben die Luftverteidigungskräfte neun Drohnen abgeschossen. Weitere 33 Drohnen wurden mittels elektronischer Kriegsführung ausgeschaltet. Die Fluggeräte seien "abgestürzt, ohne das Ziel zu erreichen". Mehr zum Thema - Ukrainische Drohnenangriffe auf Gebiet Belgorod – drei Zivilisten tot

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.