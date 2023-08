Sankt Petersburg: Menschen legen Blumen an Wagner-Zentrum nieder

In der Nacht auf Donnerstag haben Sympathisanten Jewgeni Prigoschins Blumen, Fahnen und Kerzen am ehemaligen Wagner-Hauptquartier in Sankt Petersburg niedergelegt.

Jewgeni Prigoschins Tod bei einem Flugzeugabsturz am Mittwochabend war noch nicht offiziell bestätigt, seine Anhänger reagierten aber bereits. Viele legten in der Nacht auf Donnerstag Blumen, Fahnen und Kerzen am ehemaligen Wagner-Hauptquartier in Sankt Petersburg nieder. Die Nachrichtenwebseite Fontanka sprach mit einigen seiner Anhänger. Sie seien dorthin gekommen, um dem Wagner-Chef "Tribut zu zollen". Einige sagten, dass sie "einen Kommandanten verloren" hätten. Auch in anderen Städten Russlands versammeln sich am Donnerstag Menschen, um sich von Prigoschin zu verabschieden, berichtet Fontanka.

Ein mit Wagner verbundener Telegram-Kanal zeigt Fotos vom Hauptquartier. Die Beleuchtung auf dem Gebäude ergibt ein riesiges Kreuz als Zeichen der Trauer.

Wie die Zeitung Kommersant schreibt, legen Menschen auch Blumen vor dem Café Patriot nieder. Das Lokal wird ebenfalls mit Prigoschin in Verbindung gebracht.

Am 23. August war ein Privatjet auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg nahe dem Dorf Kuschenkino im Gebiet Twer abgestürzt. Der Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation leitete ein Strafverfahren ein. Unter den Passagieren waren Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Gründer Dmitri Utkin. Ihr Tod ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Alle Leichen wurden mittlerweile in eine Leichenhalle in Twer gebracht.

