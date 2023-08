Putin berät im Stab der Sonderoperation in Rostow am Don

Wladimir Putin hat den Stab der militärischen Sonderoperation besucht. Der russische Präsident hörte sich im südrussischen Rostow am Don Berichte des Militärkommandos an. Die Beratung fand zwar hinter verschlossenen Türen statt, der Kreml teilte aber ein kurzes Video.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Stab der militärischen Sonderoperation eine Beratung mit dem Militärkommando durchgeführt. Wie der Pressedienst des Kremls am Samstagmorgen bekannt gab, habe sich der Präsident Berichte des Generalstabschefs Waleri Gerassimow, der Befehlshaber der Truppenverbände und anderer Vertreter der russischen Militärspitze angehört. Die Veranstaltung fand hinter verschlossenen Türen statt. Weitere Einzelheiten, wie etwa der genaue Zeitpunkt der Beratung, wurden nicht mitgeteilt. Russland baut Schnellzugnetz aus – auch in neuen Regionen Die russischen Medien veröffentlichten dennoch ein kurzes Video mit dem Besuch des Staatschefs in der südrussischen Stadt Rostow am Don. Demnach traf Putin offenbar in der Dunkelheit mit einem Auto am Stab ein. Er wurde vom Generalstabschef Waleri Gerassimow empfangen und zur Kommandozentrale begleitet. Dort wurde der Präsident vom Leiter der operativen Haupteinsatzleitung, Sergei Rudskoi, begrüßt. Das war de facto nicht das erste Mal, dass Putin den Stab der militärischen Sonderoperation besuchte. Zuletzt hatte er sich dort Mitte März Berichte des russischen Militärkommandos angehört. Einen Monat später besichtigte der Oberbefehlshaber den Stab des Truppenverbandes Dnjepr, der am Frontabschnitt Cherson agiert, und den Stab der russischen Nationalgarde Ost in der Volksrepublik Lugansk. Mehr zum Thema - Russland vollzieht den größten geopolitischen Wandel seit 300 Jahren

