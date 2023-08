Überflutung in Russland: Region Primorje ruft Ausnahmezustand aus

In den vergangenen Tagen fiel im Osten Russlands überdurchschnittlich viel Niederschlag. Die Regenfälle führten zu Überschwemmungen einiger Ortschaften. Die Folgen der Naturgewalt werden nun bewertet. Am Dienstag rief der Gouverneur des Gebiets Primorje den Ausnahmezustand aus.

In der Region Primorje ist aufgrund der Folgen der Überschwemmung ein regionaler Ausnahmezustand ausgerufen worden, teilte Gouverneur Oleg Koschemjako mit. "Das Ausmaß der durch die Niederschläge verursachten Schäden ist so groß, dass die Ressourcen der Gemeinden sie nicht bewältigen können", schrieb er am Dienstag auf Telegram. Der Ausnahmezustand soll die Maßnahmen zur Unterstützung der von der Flut betroffenen Bevölkerung verstärken, erklärte er.

In den vergangenen Tagen wurde die Region Primorje aufgrund des Taifuns Hanun und anhaltender Regenfälle überschwemmt. Zuvor hatte der Taifun auch Japan und Südkorea getroffen. Dutzende Siedlungen wurden in Primorje vom Straßenverkehr abgeschnitten, der Wasserstand in einigen Flüssen war auf kritische Werte gestiegen. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner der betroffenen Gebiete. Nach Angaben der Regionalregierung waren mehr als 60 Siedlungen von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen betroffen. Die Folgen des Unwetters werden weiterhin beseitigt. Bei der Überschwemmung kamen zwei Kinder ums Leben.

In Ussurijsk, der zweitgrößten Stadt der Region Primorje, kam es an einem unfertigen Damm zu einem Durchfluss. Das Wasser aus dem Fluss Rasdolnaja, an dem der Damm gebaut wurde, überschwemmte Straßen, Hauseingänge und einen Kindergarten. Die Behörden bezeichneten die Überschwemmung in Ussurijsk als die "stärkste und zerstörerischste" seit mehreren Jahren.

In lokalen Telegram-Kanälen teilten die Anwohner Fotos und Videos der überschwemmten Gebiete.

