Mindestens 35 Tote bei Explosion im Süden Russlands

In der südrussischen Region Dagestan hat sich am Montagabend in einer Autowerkstatt eine heftige Explosion ereignet. Danach breitete sich das Feuer auf eine Tankstelle aus. Mindestens 35 Menschen kamen dabei ums Leben. Nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz

Eine Autowerkstatt in Machatschkala, der Hauptstadt der südrussischen Region Dagestan, war am Montagabend Schauplatz einer schweren Explosion. Danach breitete sich das Feuer auf eine Tankstelle aus und verursachte einen Großbrand. Berichten zufolge soll sich das Feuer anschließend auch auf umliegende Gebäude ausgebreitet haben. Die Ursache der Explosion bleibt unbekannt. Laut der Agentur TASS explodierten zwei Kraftstofftanks. Die Brandfläche betrug 600 Quadratmeter. Der Brand konnte über Nacht vollständig gelöscht werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das regionale Katastrophenschutzministerium bestätigte mittlerweile 35 Todesopfer und mehr als 80 Verletzte, darunter Kinder. Mehrere Telegram-Kanäle zeigen die unmittelbaren Folgen der Explosion. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie gewaltige Flammen über einem großen Bereich in der Nähe der Tankstelle aufsteigen. Gouverneur Sergei Melikow berichtete, dass Rettungskräfte zum Unfallort entsandt worden seien. Er brachte allen Betroffenen, die ihre Angehörigen verloren haben, sein Beileid zum Ausdruck und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Der Dienstag wurde in Dagestan zum Trauertag erklärt. Auch Präsident Wladimir Putin bekundete den Angehörigen sein Beileid. Am Dienstagmorgen gab es erste Aufnahmen von den Folgen des Brandes. Mehr zum Thema - Brand im Gebiet Moskau: Feuer in einem Düngemittellager gelöscht

